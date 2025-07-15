Заслуженный учитель выступил против идеи возвращения к 10-летнему обучению в школе

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что длительный процесс обучения вредит рождаемости. По его словам, человек тратит на обучение 17 лет, а также около трех уходит на адаптационный период молодого специалиста, поэтому задумывается о детях он только к 27 годам. Он предложил вернуться к советской системе 10-летнего обучения в школе.



«Я не поддерживаю эту идею, во всяком случае применительно к срокам обучения в основной и средней школе. Уже сейчас содержимое программ, если осваивать его с нужным качеством, достаточно перегружено. А на подходе большие изменения, связанные с технологическими прорывами типа искусственного интеллекта», – говорит Пратусевич.

Педагог полагает, что сроки образования не сильно влияют на демографические показатели. Например, поясняет он, сейчас средний возраст вступающих в брак мужчин – 35 лет, а в этом возрасте образование давно позади.

«Более того, образование для большего, чем раньше, числа детей и так сокращается – сейчас свыше половины выпускников идут получать СПО (среднее профессиональное образование). И после окончания теоретически уже в 19-20 лет могут начать трудиться. Куда уж дальше сокращать?» – заявил он.



«Сколько у нас рабочих мест, не требующих образования? Весьма мало, и зарабатывают там весьма немного. Эти места в массе своей в первую очередь заменятся роботами», – заключил Пратусевич.

В Минобрнауки разработали план массового внедрения новой системы высшего образования по всей стране, согласно которому переход будет осуществляться в 2027-2028 учебном году.