Степашин предложил закрепить статус писателя в российском законе

Степашин заявил о необходимости законодательно закрепить профессию писателя в России

Tекст: Мария Иванова

Профессию писателя нужно закрепить на законодательном уровне в России, заявил РИА «Новости» президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он отметил, что сейчас писатель не является официально признанной профессией, а авторы в стране не получают достаточной защиты и поддержки со стороны государства.

Степашин напомнил, что в советское время писатели пользовались особым статусом и считались элитой общества, а государство активно их поддерживало. Сейчас, по его словам, помощь оказывается в основном через премии, что не обеспечивает системной поддержки.

«Если тему писательскую затронули, как ни странно, у нас по закону профессии писателя нет. Есть писатель, но это не профессия. Он не защищен никак», – заявил Степашин.

Он подчеркнул, что писательский труд сложен не только из-за необходимости таланта, но и из-за трудностей выхода на книжный рынок и признания.

Также Степашин сообщил, что поправки в закон уже внесены, однако пока не рассмотрены Госдумой.

Напомним, накануне писатель Борис Акунин* (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) получил 14 лет лишения свободы заочно по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

При этом депутат Олег Матвейчев назвал Акунина мастером литературных подделок

В тот же день писатель Дмитрий Быков* (признан иноагентом) был объявлен в розыск, он появился в базе Министерства внутренних дел.