ФСБ задержала в Мелитополе двух агентов ГУР Украины, собиравших данные о ВС России

Tекст: Дарья Григоренко

По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанные собирали сведения о дислокации российских подразделений и передавали их представителям украинских спецслужб, передает ТАСС.

В ФСБ уточнили, что злоумышленники были завербованы через мессенджер Telegram. По поручению кураторов они передавали информацию о местах размещения личного состава и военной техники ВС РФ для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий.

Следственное управление УФСБ по Запорожской области возбудило уголовные дела по ст. 276 УК РФ – шпионаж. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанные заключены под стражу.

В ведомстве напомнили о высокой активности спецслужб Украины в интернете и соцсетях для вербовки новых агентов. ФСБ рекомендует гражданам проявлять осторожность и по возможности избегать общения в Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами, чтобы не стать жертвой провокаций.

Ранее в Керчи задержали мужчину, которого подозревают в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали в Крыму двух женщин, которые через мессенджер Telegram передавали украинским спецслужбам данные о военных объектах и военнослужащих.