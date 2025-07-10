Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.11 комментариев
ФСБ задержала в Мелитополе двух агентов ГУР Украины, собиравших данные о ВС России
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и вооружёнными силами Украины.
По информации Центра общественных связей ФСБ, задержанные собирали сведения о дислокации российских подразделений и передавали их представителям украинских спецслужб, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что злоумышленники были завербованы через мессенджер Telegram. По поручению кураторов они передавали информацию о местах размещения личного состава и военной техники ВС РФ для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий.
Следственное управление УФСБ по Запорожской области возбудило уголовные дела по ст. 276 УК РФ – шпионаж. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанные заключены под стражу.
В ведомстве напомнили о высокой активности спецслужб Украины в интернете и соцсетях для вербовки новых агентов. ФСБ рекомендует гражданам проявлять осторожность и по возможности избегать общения в Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами, чтобы не стать жертвой провокаций.
Ранее в Керчи задержали мужчину, которого подозревают в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали в Крыму двух женщин, которые через мессенджер Telegram передавали украинским спецслужбам данные о военных объектах и военнослужащих.