США в ответ на слова Лаврова заявили о «возвращении» НАТО к «первичной задаче»

Tекст: Антон Антонов

Брюс попросили прокомментировать слова российского министра. «Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию», – приводит ее ответ РИА «Новости».

Брюс также подчеркнула, что увеличение военных расходов даст НАТО возможность лучше защищать безопасность Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран НАТО приняли коммюнике по итогам саммита в Гааге, в котором согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Лавров заявил, что существенное увеличение оборонных расходов странами НАТО может обернуться распадом альянса.