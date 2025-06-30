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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    28 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    6 комментариев
    30 июня 2025, 23:28 • Новости дня

    США в ответ на слова Лаврова заявили о «возвращении» НАТО к «первичной задаче»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс прокомментировала заявление главы МИД России Сергея Лаврова об угрозе краха НАТО из-за увеличения военного бюджета.

    Брюс попросили прокомментировать слова российского министра. «Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию», – приводит ее ответ РИА «Новости».

    Брюс также подчеркнула, что увеличение военных расходов даст НАТО возможность лучше защищать безопасность Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран НАТО приняли коммюнике по итогам саммита в Гааге, в котором согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Лавров заявил, что существенное увеличение оборонных расходов странами НАТО может обернуться распадом альянса.

    28 июня 2025, 10:44 • Новости дня
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    Пушков назвал высказывания датского генерала о России глупостью года
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Арктического командования Дании о якобы российской угрозе в Гренландии.

    В своем Telegram-канале он указал, что слова датского генерала Андерсена претендуют на звание самой нелепой реплики года.

    Пушков отметил, что до этого в подобном «конкурсе» раньше лидировал президент Франции Эммануэль Макрон со словами о «русских у ворот Парижа», однако теперь датский военный обогнал его, выразив опасение появления российских сил на Гренландии.

    Сенатор также с иронией выразил удивление тем, что генерала не волнуют заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии ради стратегических интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания перебросила истребители F-16, два вертолета и фрегат в Гренландию для усиления военного потенциала и патрулирования западного побережья острова.

    Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества на фоне новых попыток Дональда Трампа установить контроль над островом.

    Пентагон рассматривает возможность передачи Гренландии из-под Европейского командования в ведение Северного командования уже на этой неделе.

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    28 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и ответил на него европейским парламентариям.

    По словам Дэвиса, Зеленский говорил о необходимости поражения России, а европейские политики встречали его слова аплодисментами, передает «Царьград».

    Он выразил мнение, что подобная реакция свидетельствует о коллективной утрате адекватности у депутатов, которых, вероятно, вводят в заблуждение такие лидеры, как Стармер и Макрон.

    Дэвис также считает, что поддержка подобных заявлений лишь способствует росту числа жертв среди тех, кого эти политики якобы защищают.

    Он отметил, что в НАТО уже признают приближающееся падение режима Зеленского и выразил опасения, что это может быть использовано для усиления военной истерии в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил ЕС продолжить «покрытие бюджетных потребностей» Украины.

    Комментарии (13)
    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    28 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    New York Times: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли ряд территорий на Украине, что привело к сокращению месторождений редкоземельных металлов под контролем Киева, пишет New York Times.

    Уточняется, что украинская сторона лишилась возможности использовать эти ресурсы для потенциальных сделок с Соединенными Штатами, передает Ura.ru.

    Издание отмечает, что российские военные установили контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, которое Киев рассматривал как ключ к развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.

    Газета указывает, что этот актив планировалось задействовать в стратегическом соглашении между Украиной и США по поставкам критически важных минеральных ресурсов.

    По информации издания, сейчас российские войска приближаются к новым залежам титана, урана и других полезных ископаемых, что еще больше ограничивает экономические возможности киевских властей.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

    Комментарии (26)
    29 июня 2025, 17:26 • Новости дня
    Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле
    Грэм сообщил о рассмотрении новых санкций против России в июле
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявил о планах Сената США провести обсуждение законопроекта о новых антироссийских санкциях сразу после июльского перерыва.

    Грэм уточнил, что обсуждение начнется на следующий день после июльского перерыва, то есть 7 июля. Сенатор подчеркнул, что намерен продвигать проект санкций в ближайшие недели, передает РИА «Новости».

    Законопроект предусматривает введение импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, продолжающих закупать у России нефть, газ, нефтепродукты и уран. Эти меры должны усилить экономическое давление на Москву.

    В то же время, по данным агентства Bloomberg, часть сенаторов не готова поддержать инициативу без одобрения президента Дональда Трампа. Глава Еврокомиссии также обозначила важность координации санкций между США и Европой, о чем проинформировала Грэма.

    Ранее издание Washington Post писало, что законопроект Грэма на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, проблема в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы.

    Администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страны, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать

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    29 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    США отменили санкции, мешавшие строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит Росатом, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, данное решение связано со сменой американской администрации после прихода к власти Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто напомнил, что санкции были введены в ноябре 2024 года при президентстве Джо Байдена против Газпромбанка, через который финансировался проект АЭС. Министр подчеркнул: «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию "Пакш"».

    Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    В феврале Сийярто выразил надежду на то, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    30 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    Лавров предсказал крах НАТО из-за роста оборонных затрат

    Лавров заявил об угрозе краха НАТО из-за роста оборонных расходов

    Лавров предсказал крах НАТО из-за роста оборонных затрат
    @ IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Существенное увеличение оборонных расходов странами НАТО до 5% ВВП может обернуться распадом альянса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров, комментируя заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского, который ранее предположил, что наращивание Россией военных расходов приведет к ее краху, заявил, что катастрофический рост оборонных расходов странами НАТО приведет к краху альянса, передает ТАСС.

    Он отметил, что западным странам следует руководствоваться здравым смыслом, а не выдуманными угрозами.

    Лавров подчеркнул, что Россия, напротив, намерена сокращать военные расходы, руководствуясь здравым смыслом. По его словам, о таком подходе ранее говорил президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск.

    Ранее лидеры стран НАТО приняли коммюнике по итогам саммита в Гааге 24–25 июня, в котором согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

    Ранее Лавров подчеркнул, что у Москвы есть все необходимые средства для обеспечения национальной безопасности, несмотря на рост военных расходов НАТО до 5%.

    Путин заявил, что увеличение военных расходов союзников не принесет им большей безопасности, а приведет к ухудшению положения в социальной сфере.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что европейцы сами себе вредят, распространяя страхи о «русской угрозе».

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    29 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Грэм сообщил о готовности Трампа ужесточить санкции против России
    Грэм сообщил о готовности Трампа ужесточить санкции против России
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время принять законопроект о новых санкциях против России, об этом в интервью телеканалу ABC News сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Грэм рассказал, что обсуждал этот вопрос с Трампом во время совместной игры в гольф. По его словам, президент США заявил, «что пришло время двигаться вперед».

    Сенатор выразил уверенность, что Дональд Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России, если тот будет одобрен конгрессом. Подробности возможных ограничительных мер пока не уточняются.

    Ранее издание Washington Post писало, что законопроект Грэма на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, проблема в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром.

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы.

    Администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страны, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать

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    28 июня 2025, 11:41 • Новости дня
    Захарова рассказала о нацистском прошлом деда главы МИ-6 Метревели
    Захарова рассказала о нацистском прошлом деда главы МИ-6 Метревели
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации о прошлом деда нового руководителя разведки Британии Блейз Метревели, назвав его военным преступником.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Константин Добровольский, дед Блейз Метревели, был украинским коллаборационистом, который после начала войны перешел на сторону нацистской Германии и вступил в ряды СС.

    Как отмечает Захарова, архивные материалы содержат признание Добровольского о прямом участии в уничтожении евреев под Киевом. Она также подчеркнула, что, по имеющимся данным, он руководил расстрелами евреев в селах и был известен своей жестокостью по обе стороны фронта.

    Дипломат считает маловероятной версию о том, что немецкое командование отпустило бы такого, по ее словам, «ценного кадра» из Киева накануне крупных карательных акций.

    Захарова выразила мнение, что судьба Добровольского, скорее всего, закончилась либо ликвидацией наступающими советскими войсками, либо наказанием со стороны НКВД-МГБ, либо устранением своими же соратниками.

    Блейз Метревели родилась в Гонконге, затем семья переехала в Британию, где она получила образование в Кембридже и в итоге была назначена главой МИ-6. В британском МИД заявили, что она лично не была знакома с дедом и никогда его не встречала.

    Захарова поставила под сомнение, действительно ли родственники Блейз Метревели скрывали от нее прошлое семьи, и выразила мнение, что ей стоит лично ответить на вопросы о своем отношении к происхождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, карьерная разведчица Блез Метревели возглавит службу внешней разведки Великобритании МИ-6, став первой женщиной на данном посту.

    Глава MI6 Ричард Мур покинет свой пост осенью после пяти лет работы. За должность боролись три женщины. Среди кандидатов была бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд.

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    28 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена

    Глава РФПИ Дмитриев призвал европейских бюрократов слушать «папочку Трампа»

    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена
    @ Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским чиновникам стоит ориентироваться на заявления «папочки» Дональда Трампа, а не «некомпетентного» Джо Байдена, заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, европейским бюрократам стоит прислушиваться к словам «папочки» Дональда Трампа, а не его предшественника Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Дмитриев назвал Байдена «некомпетентным» и пояснил, что большое значение имеют именно слова Трампа.

    «Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений», – заявил Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева последовал после комментария Трампа, который назвал «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться», комментируя слова Дональда Трампа о сравнении Ирана и Израиля с детьми.

    Дональд Трамп принял унижение Европы, что вызвало обсуждение в западных политических кругах.

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    28 июня 2025, 22:06 • Новости дня
    США заявили о желании урегулировать конфликт на Украине дипломатией

    Госдеп США заявил о приверженности дипломатическому урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты сконцентрированы на дипломатическом разрешении конфликта на Украине, передает ТАСС. По ее словам, дипломатия и переговоры по-прежнему продолжаются, и США всегда уделяют этому особое внимание.

    Тэмми Брюс подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, последствия продолжающегося конфликта ощущает весь мир. Она добавила, что многие государства способствуют сохранению боевых действий на Украине.

    В ходе интервью Брюс также отметила, что перспектива заключения мирного соглашения и прекращения огня в секторе Газа на следующей неделе оценивается США как «очень реалистичная».

    Gрезидент России Владимир Путин допустил возможность личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайших пары недель.

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    28 июня 2025, 08:46 • Новости дня
    Корчунов сообщил о желании Норвегии увеличить учения НАТО у границы

    Tекст: Александра Юдина

    Норвежские власти заинтересованы в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, включая районы, прилегающие к границе с Россией, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

    Он указал, что норвежская сторона не скрывает стремления активизировать учения с союзниками, в том числе на востоке губернии Финнмарк, которая граничит с Россией, передает РИА «Новости».

    Корчунов отметил, что на севере Норвегии и в арктическом регионе увеличивается присутствие вооруженных сил стран альянса, включая Британию, Германию, Нидерланды и Францию. По его словам, это сопровождается заявлениями Осло о якобы сохраняющейся приверженности снижению напряженности в регионе.

    Дипломат подчеркнул, что наращивание военной активности и милитаризация северных районов не будут способствовать безопасности Норвегии, а, напротив, приведут к росту военно-политической напряженности и эскалационных рисков в Арктике.

    Ранее в Норвегии удар по российским стратегическим бомбардировщикам, совершенный силами с Украины эксперты назвали существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    28 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Россия обвинила Запад в поклонении поставкам оружия Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны продолжают рассматривать военные поставки на Украину как приоритет, несмотря на случаи использования этого оружия против мирных жителей и нарушения международных норм, заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, Запад считает военные поставки Киеву «священной коровой», даже несмотря на жертвы среди мирных жителей и нарушения международного права, передает РИА «Новости». Дипломат отметила, что высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьёзные проблемы с учетом западного оружия способствуют его попаданию на «черные рынки».

    Жданова уточнила, что основными получателями нелегального оружия становятся частные военные компании, террористические организации и транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. По ее словам, в ходе спецоперации ВС США в Сирии были изъяты винтовки и автоматы чешского производства, ранее переданные Украине в марте 2023 года.

    «Разумеется, мы все это четко фиксируем в рамках военно-политического измерения ОБСЕ», – заявила Жданова. Она добавила, что раньше ОБСЕ активно занималась вопросами предотвращения незаконного оборота оружия, но сейчас западные страны и украинская сторона блокируют общие европейские совещания по этой теме.

    По словам дипломата, для западных стран военная помощь Киеву важнее соблюдения международных правил, а поставляемое оружие используется против гражданского населения и приводит к нарушениям прав человека. Жданова подчеркнула, что это наглядно демонстрирует двойные стандарты так называемого «миропорядка, основанного на правилах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области. Россия заявила об опасности катастрофических последствий «игры» НАТО на Украине. Россия получила пять отказов на выступления докладчиков на Форуме ОБСЕ.

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    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

    Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности

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    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ

    Контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Это стало возможным благодаря освобождению нескольких населенных пунктов в ходе стремительного наступления на этой неделе. Как говорят эксперты, ВСУ с трудом сдерживают давление россиян в Сумской области, что открывает новые возможности на территории ДНР. Подробности

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    Францию ждет тотальная водная экономия

    Франция внезапно обнаружила грядущую нехватку в стране того, без чего невозможна никакая человеческая жизнь – обыкновенной питьевой воды. Каких регионов этого государства проблема касается больше всего, по какой причине она возникла – и как французов теперь убеждают с этим справляться? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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