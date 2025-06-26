Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Наталью Тенякову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Прах Натальи Теняковой захоронили рядом с Сергеем Юрским в Москве
Гражданская панихида по Наталье Теняковой прошла в МХТ имени Чехова, где коллеги и поклонники простились с актрисой.
Прах народной артистки России Натальи Теняковой захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС.
Урну поместили в могилу ее супруга, народного артиста РСФСР Сергея Юрского, на 21-м участке кладбища, известном как аллея актеров. Рядом покоятся такие известные артисты, как Валентин Гафт, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская, Виктор Глущенко и Екатерина Градова.
Гражданская панихида по актрисе состоялась 20 июня на основной сцене МХТ имени Чехова. Проститься с Теняковой пришли десятки людей, в том числе народные и заслуженные артисты, а также представители театральных коллективов, которые прислали венки. Среди пришедших были Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Валерий Баринов, Станислав Любшин и другие.
В память о Наталье Теняковой были направлены телеграммы от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, а также от представителей администрации президента, министерства культуры и мэрии Москвы. Многие театральные коллеги выразили свои соболезнования в этот день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка России Наталья Тенякова умерла из-за остановки сердца. Владимир Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой.