Путин назвал Тенякову талантливой и самобытной актрисой

Tекст: Дарья Григоренко

Телеграмму на церемонии прощания, которая проходит в МХТ имени Чехова в пятницу, зачитал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. В сообщении глава государства подчеркнул, что Тенякова была талантливой и самобытной актрисой, которая бескорыстно служила своему делу, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что память о Теняковой навсегда сохранится в сердцах ее родных, друзей и поклонников. По его словам, Тенякова была творчески вовлеченным человеком.

Наталья Тенякова родилась в 1944 году в Ленинграде, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работала в ведущих театрах страны, среди которых Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, БДТ, Театр Моссовета и МХТ имени Чехова.

Напомним, Тенякова скончалась в возрасте 80 лет 18 июня. Позже стало известно, что причиной смерти Теняковой стала остановка сердца.