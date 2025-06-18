В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Названа причина смерти народной артистки Теняковой
Народная артистка России Наталья Тенякова умерла из-за остановки сердца, заявил заслуженный артист России Андрей Давыдов.
«У нее случилась остановка сердца. Месяц назад ей было плохо, но она отказалась от госпитализации», – сказал Давыдов ТАСС.
Между тем источник агентства, близкий к окружению артистки, сообщил, что причиной смерти Теняковой была острая сердечная недостаточность.
Также собеседник указал, что Тенякову планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.
В МХТ имени Чехова, где служила актриса, указали, что прощание с ней состоится 20 июня.
Напомним, Тенякова скончалась в возрасте 80 лет.