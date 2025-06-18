Названа причина смерти народной артистки Теняковой

Tекст: Алексей Дегтярев

«У нее случилась остановка сердца. Месяц назад ей было плохо, но она отказалась от госпитализации», – сказал Давыдов ТАСС.

Между тем источник агентства, близкий к окружению артистки, сообщил, что причиной смерти Теняковой была острая сердечная недостаточность.

Также собеседник указал, что Тенякову планируется похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

В МХТ имени Чехова, где служила актриса, указали, что прощание с ней состоится 20 июня.

Напомним, Тенякова скончалась в возрасте 80 лет.