  • Новость часаНебензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
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    Экономика России переходит от сырья к «цифре»
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    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    7 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    11 комментариев
    21 июня 2025, 01:26 • Новости дня

    Механизированную очистку пляжей Анапы закончат к середине июля

    Оперштаб: Механизированную очистку пляжей Анапы закончат к середине июля

    Tекст: Ирма Каплан

    В Анапе продолжается механизированная обработка последних 34 гектаров побережья, на которых сейчас работает спецтехника с использованием пескопросеивателей, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

    20 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили. Такую информацию сообщили муниципальные команды по результатам утреннего мониторинга береговой полосы, сообщили в оперштабе.

    «Спецтехника завершит этап механизированной очистки анапских пляжей к середине июля. В Анапе системная механизированная очистка пляжей перешла к завершающему этапу – обработке оставшихся 34 гектаров побережья», – сказано в сообщении.

    Директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин добавил, что техника работает на первом участке этой территории, в районе дома отдыха «Фея-2».

    Напомним, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута.

    Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия завершили. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, к началу купального сезона на территории России подготовлено более 2800 пляжей, где для безопасности установлены специальные зоны для детей с глубиной до 1,2 метра.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ отметила высокий уровень загрузки отмечается на всех курортных точках черноморского побережья России, исключение составляют пляжи Анапы и Темрюкского района, где действует запрет на их использование.

    20 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Греф назвал равновесный курс рубля
    Греф назвал равновесный курс рубля
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что равновесный курс выше 100 рублей за доллар обеспечит экономический баланс, а нынешний уровень негативно сказался на экспортных отраслях.

    По его словам, нынешний курс на уровне 78–79 рублей за доллар значительно ниже экономически обоснованного значения и оказывает сильное негативное влияние на все экспортные отрасли, а также на бюджет страны, передает РИА «Новости».

    Греф отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года Министерство финансов, по его мнению, будет вынуждено искать новые источники покрытия дефицита. Он предположил, что одним из таких источников, скорее всего, станет рыночное привлечение средств.

    Официальный курс доллара на пятницу составляет 78,48 рубля, что значительно ниже того значения, которое глава Сбербанка считает равновесным.

    Накануне глава ВТБ Андрей Костин отметил, что нынешнее усиление рубля может негативно отразиться на экономике страны и создать определенные риски.

    Ранее Минэкономразвития отметило, что инфляция в последние недели стабильно снижается быстрее запланированных темпов, а динамика рубля зависит от политики Банка России.

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    20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

    Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

    По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

    Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

    Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

    В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки

    Tекст: Александра Юдина

    Банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, сообщил заместитель президента – председателя правления банка Александр Пахомов.

    С 20 июня ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки, передает ТАСС.

    Пахомов также отметил, что в ближайшее время ВТБ планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. Ожидается дополнительное обновление тарифной политики банка для других кредитных продуктов.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    21 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы

    Небензя рассказал, что поможет Украине избежать полной катастрофы

    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина еще может миновать полной катастрофы, если незамедлительно начнет конструктивные переговоре с Россией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», –  сказал Небензя в ходе выступления.

    Он отметил, что Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию, поэтому Киеву следовало бы не упускать шанс договориться.

    Небензя напомнил, что в ходе состоявшихся прямых российско-украинских контактов в Стамбуле Россия передали проект меморандума о мирном регулировании, который  состоит из двух частей и включает условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня.

    «Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», – посоветовал дипломат.

    Он также отметил роль США, которые способствуют диалогу сторон и помогают разрешению украинского конфликта.

    «Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной. Рассчитываем, что и европейские спонсоры киевского режима вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению «войны до последнего украинца», дадут ей шанс», – резюмировал российский постпред при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    В этот же день президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева. Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    20 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Греф оценил ситуацию в экономике России как «идеальный шторм»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму».

    Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ, он отметил наличие сразу нескольких серьезных внутренних проблем, которые, по его словам, формируют крайне сложную обстановку для страны, передает ТАСС.

    Греф заявил, что Россия столкнулась с большим набором трудностей, охарактеризованных им как «идеальный шторм» для экономики. Он подчеркнул, что эти вызовы сочетаются одновременно и требуют комплексных решений.

    Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    20 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Песков заявил, что Москва не намерена терять преимущество перед Киевом

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России сейчас есть стратегическое преимущество, которое Москва терять не собирается, и подчеркнул, что российская сторона намерена продолжать наступательные действия, передает ТАСС.

    Песков отметил, что любые обсуждения прекращения огня возможны только в случае, если Украина перестанет получать военную поддержку от зарубежных государств. Он указал на опасения Москвы, что пауза в боевых действиях даст Киеву шанс перевооружиться и перегруппировать свои силы.

    Представитель Кремля также добавил, что Россия не собирается использовать прекращение огня в своих интересах. Он пояснил, что прекращение огня означает полный останов боевых действий обеими сторонами.

    Ранее президент Владимир Путин отметил, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. Президент России указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов.

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    20 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал закрытие Арменией авиасообщения с Россией из-за ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти считают, что углубление связей Армении с Евросоюзом может привести к введению ограничений на авиасообщение с Россией, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    По словам Оверчука, Москва опасается, что дальнейшая евроинтеграция Армении может привести к закрытию армянского воздушного пространства для российских самолетов, как ранее поступил Евросоюз, передает ТАСС.

    Вице-премьер выразил мнение, что в случае присоединения Армении к Евросоюзу, страна будет вынуждена закрыть небо для российских воздушных судов, поскольку такие требования могут быть выдвинуты в Брюсселе.

    По его словам, возможное закрытие неба затронет сотни авиарейсов в неделю, а также негативно отразится на системе грузоперевозок. Оверчук привел в пример ситуацию с перецепками на границе, когда армянские фуры будут вынуждены перегружать товары на российские или белорусские тягачи.

    Также вице-премьер заявил, что сближение Армении с Евросоюзом уже негативно сказывается на показателях взаимного товарооборота Москвы и Еревана. По его оценкам, к концу года страны могут потерять около 6 млрд долларов, а падение по текущей ситуации оценивается в 3 млрд долларов.

    Он отметил, что российский бизнес все чаще не видит перспектив в Армении из-за отсутствия шансов для взаимодействия с Евросоюзом. При этом Москва и Ереван понимают необходимость совершенствования регуляторной среды и ведут обсуждение барьеров, работы контролирующих органов и вопросов взаиморасчетов.

    Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, инициирующий процесс вступления страны в Европейский союз.

    Парламент Армении ранее утвердил законопроект о начале этого процесса, несмотря на отсутствие предложения о членстве со стороны ЕС.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может быть членом Евразийского экономического союза и Евросоюза одновременно.

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    20 июня 2025, 07:27 • Новости дня
    Над девятью регионами России за ночь уничтожен 61 украинский беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь средствами ПВО был уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения ПВО зафиксировали максимальное число БПЛА над Орловской областью, где было перехвачено 22 аппарата, и Курской областью, где уничтожили 14 дронов.

    Семь беспилотников были сбиты над Белгородской областью, пять – над Воронежской. Кроме того, по три БПЛА перехватили над территориями Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областей. В Московском регионе был уничтожен один беспилотник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Воронежем были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на столицу.

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    20 июня 2025, 08:20 • Новости дня
    Уничтожен летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале он указал, что сбит еще один беспилотник, летевший на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу утром, что силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на столицу. Всего за минувшую ночь над регионами России был сбит 61 украинский БПЛА.

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    20 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Силуанов заявил о сохранении налоговой базы, несмотря на «шторм»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский бюджет сталкивается с серьезной нестабильностью, однако базовые параметры налоговой системы меняться не будут, сообщил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.

    По его словам, в условиях «идеального шторма» обсуждались различные варианты, но было решено сохранить налоги на прежнем уровне для обеспечения стабильности экономической политики, передает ТАСС.

    Силуанов также прокомментировал ситуацию с ключевой ставкой, назвав ее временной проблемой. Он отметил, что ключевая ставка представляет собой «сиюминутную проблему», в то время как развитие институтов является более фундаментальной задачей для экономического роста.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

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    20 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Новак спрогнозировал переход от охлаждения к нагреву экономики России

    Tекст: Александра Юдина

    Потенциал экономического роста в России превышает 3%, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Он напомнил, что по итогам прошлого года экономика выросла на 4,3%, а в текущем году запланирован рост в 2,5%. По оперативным данным, текущий рост оценивается в 1,5%, а в апреле показатель достиг 1,9%, передает ТАСС.

    Новак подчеркнул волатильность экономических показателей и указал, что детальный результат можно будет оценить по итогам года, когда ситуация стабилизируется. По его словам, экономическое ведомство России оценивает потенциал роста в 3%, а Банк России – несколько ниже. Новак выразил мнение, что реальный потенциал роста экономики страны превышает 3%.

    Вице-премьер также отметил, что российская экономика сейчас находится в состоянии управляемого охлаждения, о чем он сообщил в ходе Делового завтрака «Сбера» на ПМЭФ. По словам Новака, основная проблема заключается в высоких процентных ставках и ограниченном кредитовании.

    Он добавил, что необходимо своевременно переходить к понижению ставок, чтобы не упустить момент для оживления экономической активности.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    20 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Силуанов высоко оценил Lada Iskra

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов выразил удовлетворение поездкой на автомобиль Lada Iskra и положительно отметил его внешний вид на ПМЭФ.

    Он отметил, что, по его мнению, дизайнеры проявили креативный подход, а сам автомобиль выглядит как произведение автомобильного искусства, передает ТАСС.

    Силуанов подчеркнул, что после презентации сразу был сделан заказ на первую партию машин и об эксплуатации этих автомобилей он не жалеет. Он также сказал, что автомобиль для пассажира по своим характеристикам не уступает западным и китайским аналогам, поэтому министр остался очень доволен.

    Новая Lada Iskra относится к семейству автомобилей класса B. В модельный ряд входят седан, универсал и универсал в версии Cross. Iskra занимает место между Lada Granta и Lada Vesta в продуктовой линейке «Автоваза».

    Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума компания «АвтоВАЗ» впервые представила свою новую модель – кроссовер Lada Azimut.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».

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    20 июня 2025, 11:38 • Новости дня
    Греф поддержал присутствие иностранных компаний и банков в России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ отметил важность конкуренции и поддержал участие иностранных игроков в российском бизнесе, подчеркнув пользу для потребителей.

    По его словам, такие участники рынка способствуют здоровой конкуренции, которая необходима экономике страны. Греф отметил, что ограничивать присутствие иностранных конкурентов, в том числе в банковском секторе, неправильно, и «Сбер» никогда не выступал за такие меры, передает ТАСС.

    Он сообщил, что «Сбер» не опасается конкуренции со стороны других банков, поскольку не видит на рынке игроков, способных составить серьезную конкуренцию. Греф добавил, что конкуренция с лучшими банками мира будет для компании полезным стимулом для дальнейшего развития и повышения эффективности.

    Греф также подчеркнул, что «Сбер» внимательно следит за деятельностью конкурентов и учится у них, внедряя лучшие практики. По его мнению, чем крупнее компания, тем важнее для нее наличие сильных соперников.

    Кроме того, он заявил, что управление Сбербанком определяют рынок и конкуренция, а успех крупной компании напрямую зависит от наличия конкурентной среды. Греф считает, что именно конкуренция заставляет компании снижать цены и маржу, а конечную выгоду всегда получают потребители.

    Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

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    20 июня 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков предупредил о возможных провокациях Киева перед третьим раундом переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

    Он на брифинге подчеркнул: «Возможны ли провокации со стороны киевского режима? Да, возможны. Киевский режим сохраняет свою сущность, и весьма непредсказуемую», передает ТАСС.

    Песков также рассказал, что помощник президента Владимир Мединский находится в постоянном контакте с украинскими представителями. По его словам, Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о содержании этих контактов 18 июня в Петербурге, когда глава государства посещал обновленную консерваторию.

    Пресс-секретарь напомнил, что несмотря на непредсказуемость Киева, МИД России настаивает на необходимости экспертного диалога. Данная позиция была поддержана президентом, поэтому переговорный процесс продолжается.

    Ранее Песков заявил, что идею продолжения диалога России и Украины на экспертном уровне поддерживает российский МИД, президент России Владимир Путин согласился с этим.

    Накануне пресс-секретарь президента сообщил, что Украине предстоит понять и принять складывающиеся реалии.

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    20 июня 2025, 11:33 • Новости дня
    Проходивших лечение в Израиле трех российских детей эвакуировали в Иорданию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские дети, проходившие лечение от онкозаболеваний в Израиле, были экстренно эвакуированы через границу в Иорданию из-за обострения ситуации.

    Заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич сообщила, что операция по эвакуации прошла утром 20 июня.

    Российские дипломаты совместно с израильской службой скорой помощи «Маген Давид адом» вывезли троих несовершеннолетних граждан России через погранпереход с Иорданией. Дети находились в Израиле на лечении от онкологических заболеваний и были вынуждены прервать лечение из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам Таразевич, операция проводилась в тесной координации с Российским Красным Крестом.

    По прибытии в Иорданию детей и их семьи встретили сотрудники российского посольства и представители иорданского Красного Полумесяца. Решение о возвращении в Россию приняли родители детей.

    В среду в РСТ сообщили, что российские туристы, пожелавшие вернуться из Ирана и Израиля, уже доставлены домой или вылетят в ближайшие дни, часть продолжила отдых или лечение.

    Ранее сообщалось, что российские журналисты, эвакуированные из израильского Эйлата через Иорданию, вернулись в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Тегеране занимается координацией и эвакуацией россиян, которым предоставляют возможность покинуть территорию Ирана через пограничный пункт в Азербайджане. В МИД России проинструктировали россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

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    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля

    Весь коллективный Запад сплотился вокруг Израиля при его атаках на Иран. Казалось бы, ровно того же, а именно поддержки Ирана, стоило ожидать и от 2 млрд мусульман, населяющих нашу планету. Однако ничего подобного не произошло, некоторые мусульманские страны даже оказали поддержку Израилю. Почему общеисламское единство оказалось мифом? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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