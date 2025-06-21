Оперштаб: Механизированную очистку пляжей Анапы закончат к середине июля

Tекст: Ирма Каплан

20 июня новых выбросов мазута на побережье Анапы не обнаружили. Такую информацию сообщили муниципальные команды по результатам утреннего мониторинга береговой полосы, сообщили в оперштабе.

«Спецтехника завершит этап механизированной очистки анапских пляжей к середине июля. В Анапе системная механизированная очистка пляжей перешла к завершающему этапу – обработке оставшихся 34 гектаров побережья», – сказано в сообщении.

Директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин добавил, что техника работает на первом участке этой территории, в районе дома отдыха «Фея-2».

Напомним, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута.

Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия завершили. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, к началу купального сезона на территории России подготовлено более 2800 пляжей, где для безопасности установлены специальные зоны для детей с глубиной до 1,2 метра.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ отметила высокий уровень загрузки отмечается на всех курортных точках черноморского побережья России, исключение составляют пляжи Анапы и Темрюкского района, где действует запрет на их использование.