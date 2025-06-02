Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
После атаки БПЛА повреждены автомобили и разбиты окна в жилых домах Рязани
Малков: Из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в домах
После атаки украинских БПЛА на Рязанскую область повреждены автомобили и разбиты окна в жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
«Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал он.
Малков уточнил, что на месте работают оперслужбы, уточняется материальный ущерб.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.