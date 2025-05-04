Путин назвал морально-нравственную основу фундаментом будущего России

Tекст: Дарья Григоренко

«Все-таки в основе западной культуры, католической, протестантской культуры, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже духовные вещи, конечно, существуют, но все-таки мерилом является материальный успех. В России нет. В России всегда, в широком смысле слова, говорят о нравственном начале. Такая глобальная идея всегда присутствует, морально-нравственная», – рассказал президент в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Отсюда, по его словам, «постоянное желание у западного сообщества что-то откусить от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной». «Это происходит из века в век», – уточнил Путин.

Зарубин в ходе разговора с президентом вспомнил его встречу с женами и матерями героев СВО, молодых ребят, которые росли в 90-е годы прошлого века, когда жизненным ориентиром были деньги и материальные ценности. Журналист задал Путину вопрос, откуда в России такие люди, такие герои.

«В основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», – подчеркнул президент.

«Мы совсем недавно говорили о 25-летии подвига псковских десантников, 6-я рота, и вот тогда это было, 25 лет назад. Я тогда уже говорил, смотрите, что происходит, это вообще, это же призывники, – продолжил глава государства. – Но это в таком состоянии страна находилась [в 90-е], а люди-то оставались такими, какими они были и 100, и 200 лет тому назад. Да, конечно, многое меняется в сознании, но в душе, в основе своей, [люди были прежними]».

Путин вспомнил, что в 6-й роте воевали 20-летние мальчишки. «Они же только-только, извините, от мамы оторвались. Совсем недавно на дискотеках танцевали. И вдруг оказались в такой ситуации. И сражались до конца. До конца. Бой несколько раз переходил в рукопашную, лопатами дрались», – добавил он.

Российский лидер также напомнил, что командир батальона, получив тяжелейшее ранение и фактически оставшись без двух ног, продолжал бой и в конечном итоге вызвал огонь и артиллерию на себя.

«Вот то же самое у нас происходит во многих случаях сейчас, когда складывается такая обстановка», – указал президент. «Вот вы сейчас вспомнили про встречу с членами семей участников специальной военной операции. Там женщины рассказывали о своих мужьях, о своих сыновьях. <…> Мама про своего сына рассказывала, как он ушел из жизни, погиб», – напомнил Путин историю 21-летнего бойца, Героя России, который взорвал себя двумя гранатами вместе с врагом, чтобы спасти своих товарищей. «Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова, который пожертвовал собой? Закрыв амбразуру дзота своим телом. Да ничем», – подчеркнул президент.

Напомним, 1 марта Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.

Ранее Путин сообщил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.