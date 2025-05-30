Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
СК сообщил о призывах Акунина к насильственному изменению строя
Следственный комитет доложил председателю Александру Бастрыкину о ходе расследования дела в отношении Бориса Акунина (Георгий Чхартишвили, признан иностранным агентом и включен в реестр террористов и экстремистов) по делу о призывах к насильственному изменению конституционного строя.
В Telegram-канале ведомства указано, что Акунин делал заявления о необходимости насильственных изменений конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины.
СК отмечает, что в течение 2024 года Чхартишвили дважды признавался судом виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжил нарушать российское законодательство, размещая публикации без маркировки иностранного агента. Ему заочно предъявлено обвинение.
В марте прокуратура инициировала дело против Акунина за нарушение закона об иноагентах. Ранее Таганский суд Москвы наложил штраф в 45 тыс. рублей на писателя Бориса Акунина за распространение материалов без указания статуса иноагента.
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