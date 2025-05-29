Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Лукашенко: Падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума
В Белоруссии зафиксирован рекордный уровень гибели скота, президент страны Александр Лукашенко призвал привлекать к уголовной ответственности виновных в сокрытии этих случаев.
Гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума, передает ТАСС.
Президент страны Александр Лукашенко на совещании с правительством заявил, что виновные должны понести уголовную ответственность. «Падеж [скота] достиг исторического максимума», – заявил президент.
Лукашенко возмущен гибелью телят. Он заметил, что как человек, работавший в сельском хозяйстве, не понимает, как можно допустить такую ситуацию. Президент потребовал отчета от председателя Комитета госконтроля и генерального прокурора о количестве наказанных за падеж скота.
Лукашенко также отметил, что районные ветеринары вместо лечения и профилактики заболеваний скота обсуждают с врачами хозяйств, как скрыть падеж. По его мнению, это ужасно и недопустимо. Президент подчеркнул, что за подобные действия необходимо нести уголовную ответственность.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о разговоре с Александром Лукашенко, который пожаловался на дефицит картофеля из-за экспорта в Россию.
Позднее Лукашенко распорядился увеличить производство картофеля для обеспечения внутреннего спроса и экспорта в Россию.
Между тем власти Белоруссии сняли ограничения на ввоз овощей и фруктов из недружественных стран, включая страны Евросоюза.