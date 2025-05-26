В Госдуму внесли проект о выплатах прожиточного минимума домохозяйкам

В Госдуму внесли законопроект о выплатах домохозяйкам прожиточного минимума

Tекст: Вера Басилая

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты домохозяйкам в размере регионального прожиточного минимума, передает РИА «Новости».

Документ предполагает, что на выплаты смогут претендовать трудоспособные неработающие россияне, ведущие домашнее хозяйство, ухаживающие за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы или престарелыми родителями, нуждающимися в уходе.

Выплату смогут получить только те, кто проживает в России не менее пяти лет с момента получения гражданства. Кроме того, воспользоваться поддержкой не смогут те, кто применяет специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». Право на ежемесячную выплату будет предоставляться при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Для расчета права на выплату учитываются доходы всех членов семьи, включая супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы и нетрудоспособных родителей. Срок назначения выплаты составит полгода, после чего потребуется подать новое заявление. Полномочия по назначению выплат планируется передать регионам, а финансирование будет осуществляться в виде субвенций из федерального бюджета.

Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что первую редакцию законопроекта подготовили по поручению Владимира Жириновского.

Ранее россиянам напомнили о назначаемых автоматически социальных выплатах. Правительство утвердило индексацию более сорока социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми.