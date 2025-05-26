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    За что США наказывают Евросоюз заградительными пошлинами
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выбрать правильные фильмы для школьников

    При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    21 комментарий
    26 мая 2025, 09:41 • Новости дня

    Россия возобновила поставки проката в Индию

    Tекст: Ольга Иванова

    В июне 2025 года российские металлурги впервые за полтора года отправят крупную партию горячекатаного проката в Индию по конкурентной цене.

    Россия возобновляет поставки проката в Индию впервые за последние полтора года, передают «Ведомости». Согласно майскому обзору аналитической компании Bigmint, в июне 2025 года российские производители отправят индийским покупателям 35–40 тыс. тонн горячекатаного проката по цене 460–470 долларов за тонну на условиях CFR. Это первая подобная сделка с Индией с конца 2023 года.

    В публикации отмечается, что ценовое предложение российских металлургов оказалось на 3–5% ниже цен китайских конкурентов, которые в мае продавали прокат в Индию по 480–485 долларов за тонну. За последние годы экспорт российской стали в Индию заметно просел: в 2023 году объем снизился более чем в 1,6 раза и составил 65,237 тыс. тонн, а в 2024 году поставки практически прекратились.

    Рынок готовой стальной продукции в Индии традиционно контролируют Китай, Южная Корея и Япония, а Россия лишь эпизодически фигурирует среди поставщиков. По данным World Steel Association, мировая выплавка стали в апреле 2025 года снизилась на 0,3% по сравнению с прошлым годом, составив 155,7 млн тонн. В Индии, напротив, производство стали выросло на 5,6% и достигло 12,9 млн тонн, тогда как в России показатель снизился на 5,1% – до 5,8 млн тонн.

    Ранее аналитики Bloomberg отметили, что объем импорта российской нефти в Индию в апреле приблизился к рекордным значениям за последние два года, достигнув уровня в 2,15 млн баррелей в сутки. Индия предложила России участие в нефтеразведке на 200 тыс. кв. километров своей территории.

    25 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Владимира Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, которую удалось успешно отразить, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

    По его словам, вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Дашкин заявил, что в момент пролета борта с Верховным главнокомандующим над Курской областью интенсивность атаки значительно возросла.

    «Вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – подчеркнул Дашкин.

    Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены, а атака беспилотников была полностью отражена благодаря слаженным действиям подразделений ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками. Глава государства уделил внимание общению с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о ситуации в регионе. Кремль анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Курскую область.

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    25 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины, сообщил источник.

    Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

    В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    25 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти пообещали провести разбирательство по поводу инцидента с российским триколором, произошедшего в столице Грузии.

    Российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова заявила: «Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку».

    В своем комментарии Захарова также дала личную оценку инциденту, отметив, что подобные действия объясняются недостатком разума у исполнителя. Она добавила, что достойные потомки исторических личностей Грузии ассоциируют себя с российским триколором и сохраняют к нему уважение, в отличие от того, кто устроил данный перформанс.

    Захарова напомнила, что грузин Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым водрузил советский флаг над Рейхстагом, подчеркнув историческую связь между народами. Она добавила, что Россия является продолжательницей этой общей страны.

    Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») радикального оппозиционера Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, должен был закрыться 1 мая.

    Кроме того, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок.

    Также в перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых представители башкирских националистов за рубежом и руководители организаций, признанных террористическими в России.

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    25 мая 2025, 21:22 • Новости дня
    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

    В Белгородской области поезд наехал на заложенную под рельсами взрывчатку

    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под рельсами, в результате чего повреждена контактная сеть и остановлено движение поездов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области, в результате чего произошел взрыв, передает РИА «Новости». Гладков отметил: «По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет».

    Гладков уточнил, что после инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Временно приостановлено движение поездов по данному участку.

    По словам губернатора, на месте происшествия работают все оперативные службы, продолжается уточнение информации о последствиях взрыва и масштабах повреждений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу.

    Ранее сообщалось, что саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области.

    Саперы также нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.

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    25 мая 2025, 11:37 • Новости дня
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    Степашин: Украина начала выползать из СССР одной из первых
    @ Клинченко Борис/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин напомнил, что Украина одной из первых начала выходить из состава СССР, особенно после событий, связанных с ГКЧП.

    Степашин заявил, что Украина была одной из первых республик, которые начали выход из состава СССР, передает РИА «Новости». По его словам, с юридической точки зрения советник президента Антон Кобяков прав, говоря о том, что Советский Союз юридически еще существует, поскольку процедура роспуска Союза была нарушена.

    Степашин отметил: «Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП». Он подчеркнул, что знает об этом, поскольку в тот период находился во власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз до сих пор юридически существует. Депутаты Госдумы намерены инициировать расследование законности роспуска и установить юридический статус СССР.

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    25 мая 2025, 11:31 • Новости дня
    Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области

    Группировка войск «Север» после освобождения Курской области приступила к созданию зоны безопасности на границе России

    Названа боевая задача группировки войск «Север» после освобождения Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российской группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

    «После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Минобороны.

    Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, а также российские войска значительно продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области. По его словам, продвижение продолжается ежедневно.

    Основная цель действий – оттеснение противника от границы и формирование «санитарной зоны» для обеспечения безопасности мирного населения приграничных областей России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    25 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина привозит детали для БПЛА самолетного типа из Америки, Европы и Азии, а затем рассредоточивает сборку, чтобы России было труднее отслеживать и атаковать производственные площадки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы атаковали завод «Антонов» в Киеве, где собираются ударные дроны.

    «В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

    «Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

    «В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом за счет именно таких крупных сборочных площадок, как «Антонов» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Замечу, что одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

    Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Также Россия ударила по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

    Военкоры пишут об ударах по военным объектам, в том числе о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

    «Противник заявляет, что этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и прочее) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне». По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сот взрывов, в некоторых местах возникли пожары.

    Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил газете ВЗГЛЯД способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками.

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    25 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    МИД отреагировал на применение дрона против посольства России в Швеции

    Захарова: Швеция получит ноту протеста после нападения на посольство России

    МИД отреагировал на применение дрона против посольства России в Швеции
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стокгольм в понедельник получит ноту протеста в связи с инцидентом с применением дрона против российского посольства в Швеции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Завтра Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    В воскресенье посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром 15 апреля неизвестные совершили акт вандализма у российского посольства в Стокгольме, сбросив емкости с краской. Гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, предпринял попытку протаранить автомобильные ворота посольства, но был задержан полицией.

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    25 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    В публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что если военная помощь «бандеровскому режиму» продолжится, практически вся Украина, кроме небольшого участка на западе, может стать буферной зоной. К сообщению была приложена карта, на которой большая часть территории Украины выделена как потенциальная буферная зона, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил, что подразделения российской группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.

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    25 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    Полиция Петербурга задержала пятерых мужчин за стрельбу по прохожим

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На улице Академика Байкова в Петербурге пятеро мужчин, четверо из которых ранее судимы, были задержаны после стрельбы по прохожим из окна жилого дома.

    Стрельба по прохожим из окна квартиры на улице Академика Байкова в Петербурге произошла 23 мая, передает 78.ru. В полицию обратилась местная жительница, заявившая, что в нее стреляли из окна дома номер девять.

    На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пятерых мужчин. По данным полиции, четверо из задержанных ранее имели судимости.

    При осмотре квартиры был найден пневматический пистолет, который находился под кроватью. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование дела о стрельбе в университете Перми. В Москве заметили свадебный кортеж, участники которого открыли стрельбу. В столице неизвестные обстреляли пассажирский автобус.

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    25 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Ученые заметили гигантский объект в форме птицы над Солнцем

    Tекст: Ольга Иванова

    На снимке, сделанном телескопом LASCO, обнаружен необычный объект, напоминающий птицу с крылом длиной около 150 тыс. км, парящий высоко над Солнцем.

    Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали необычный оптический объект над Солнцем, сообщает РИА «Новости». По данным лаборатории, объект напоминает птицу или летательный аппарат с ярким плазменным следом, а его размер превышает размеры Земли более чем в 10 раз.

    Как уточнили специалисты, ширина «крыла» загадочного объекта составляет примерно 150 тыс. километров, а находится он на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Снимок был получен 24 мая в 10:00 по московскому времени одним из телескопов LASCO.

    В лаборатории отметили, что подобные снимки, на которых видны структуры с плазменным следом, встречаются крайне редко. Природа этого явления пока не раскрыта, но ученые продолжают анализировать полученные данные.

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    25 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
    Молдавия экстрадировала в США грузинского неонациста «Командира Мясника»
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданин Грузии Михаил Чхикишвили, также известный как «Командир Мясник», обвиняется в подстрекательстве к терактам после задержания и экстрадиции в США из Молдавии.

    Лидер неонацистской организации «Культ убийств маньяков» Михаил Чхиквишвили был экстрадирован из Молдавии в США. По версии прокуратуры, с 2022 года он руководил экстремистской группой, распространявшей призывы к насилию через Telegram и манифест «Справочник ненавистника». Чхиквишвили, также известный как «Командир Мясник», подозревается в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти, включая попытку отравления детей из числа евреев и представителей расовых меньшинств, передает NBC NEWS.

    Один из инцидентов связан с попыткой убедить федерального агента под прикрытием переодеться в Санта-Клауса и раздавать отравленные конфеты детям. Прокуроры отметили, что деятельность группировки могла вдохновить на массовое убийство в школе Нэшвилла, где погиб подросток.

    На суде в Бруклине Чхиквишвили не признал себя виновным. Его адвокат Сэмюэль Грегори ходатайствовал о психиатрической экспертизе для обвиняемого вследствие риска суицида, но пока комментариев не давал.

    В апреле прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД Крыма задержали 12 членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть», действовавших на полуострове.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Симоньян указала на «ужас» уехавших из России «по расчету»

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из покинувших Россию граждан, которые действовали «не по любви, а по расчету», сейчас испытывают «ужас» из-за невозможности вернуться, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян отметила, что уехавшие из России люди «просчитались» и сейчас испытывают «ужас», наблюдая за происходящим в мире, и не могут вернуться обратно. Симоньян подчеркнула, что эти люди отправились за границу «не по любви, а по расчету», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и три дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только – как проиграла», – сказала Симоньян.

    В качестве иллюстрации своей позиции она процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы» со словами «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня.

    Симоньян заявила, что «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее». Она добавила, что тем, кто этого не понимает, можно только посочувствовать, поскольку они «родились слепо-глухо-немые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, если те совершили правонарушения против интересов России за рубежом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения. Он подчеркнул неприемлемость предоставления сцены тем, кто открыто занимал антипатриотическую и антироссийскую позицию.

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    25 мая 2025, 12:50 • Новости дня
    WSJ сообщила о провале планов Киева привлечь молодежь в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская программа по привлечению молодежи в ВСУ практически не вызвала интереса среди молодых людей, несмотря на обещания денежных выплат и льгот, сообщает газета Wall Street Journal.

    Планы Киева массово привлечь молодежь в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались малоэффективными, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Wall Street Journal. Издание отмечает, что власти Украины предлагают молодым людям деньги и различные льготы, чтобы привлечь их к службе. «Украина предлагает деньги и льготы, чтобы поколение Z пошло воевать… Пока что число контрактников (по программе »Контракт 18-24«) скромное», – пишет The Wall Street Journal.

    С февраля, когда стартовала инициатива по набору молодых контрактников, ею заинтересовались лишь 500 человек. Журналисты подчеркивают, что попытка Киева привлечь молодежь на фронт связана с острым дефицитом личного состава в украинских войсках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 человек в возрасте до двадцати четырех лет. ВСУ увеличили число вакансий для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет в два раза. Владимир Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне.

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