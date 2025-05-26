Россия возобновила поставки проката в Индию

Tекст: Ольга Иванова

Россия возобновляет поставки проката в Индию впервые за последние полтора года, передают «Ведомости». Согласно майскому обзору аналитической компании Bigmint, в июне 2025 года российские производители отправят индийским покупателям 35–40 тыс. тонн горячекатаного проката по цене 460–470 долларов за тонну на условиях CFR. Это первая подобная сделка с Индией с конца 2023 года.

В публикации отмечается, что ценовое предложение российских металлургов оказалось на 3–5% ниже цен китайских конкурентов, которые в мае продавали прокат в Индию по 480–485 долларов за тонну. За последние годы экспорт российской стали в Индию заметно просел: в 2023 году объем снизился более чем в 1,6 раза и составил 65,237 тыс. тонн, а в 2024 году поставки практически прекратились.

Рынок готовой стальной продукции в Индии традиционно контролируют Китай, Южная Корея и Япония, а Россия лишь эпизодически фигурирует среди поставщиков. По данным World Steel Association, мировая выплавка стали в апреле 2025 года снизилась на 0,3% по сравнению с прошлым годом, составив 155,7 млн тонн. В Индии, напротив, производство стали выросло на 5,6% и достигло 12,9 млн тонн, тогда как в России показатель снизился на 5,1% – до 5,8 млн тонн.

Ранее аналитики Bloomberg отметили, что объем импорта российской нефти в Индию в апреле приблизился к рекордным значениям за последние два года, достигнув уровня в 2,15 млн баррелей в сутки. Индия предложила России участие в нефтеразведке на 200 тыс. кв. километров своей территории.