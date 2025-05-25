При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Индонезия вдохновилась примером России в области развития АЭС
Прорыв России в развитии атомных электростанций стал примером для Индонезии
Российские достижения в создании модульных атомных электростанций вызвали интерес в Индонезии и стали поводом для сотрудничества, заявил заместитель спикера Народного консультативного собрания Индонезии Эдди Супарно.
«Благодаря развитию атомной энергетики Россия продемонстрировала прорыв в области возобновляемых источников энергии всему миру, и это служит примером для Индонезии для развития подобных технологий», – приводит заявил Супарно РИА «Новости».
Представитель Индонезии добавил, что модульные атомные электростанции российской госкорпорации «Росатом» прошли проверку временем, и выразил надежду, что Россия и Индонезия наладят сотрудничество в области развития атомных электростанций.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, индонезийский президент Прабово Субианто намерен посетить Россию в июне, он планирует поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).