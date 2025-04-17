В Махачкале обрушились стены и крыши домов из-за дождей

Tекст: Дарья Григоренко

Умавов в своем Telegram-канале написал, что в Махачкале на улице Цимлянской обрушились стены и части крыш двух домов вследствие длительных проливных дождей. Он рассказал, что посетил место происшествия и пообщался с пострадавшими.

Он также отметил, что в Кировском районе города, вблизи реки Тарнаирки, произошло подтопление частных домовладений. В настоящее время ведутся работы по откачке воды и разрабатывается план действий для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, согласно данным администрации города, дожди, прошедшие в Махачкале 15-16 апреля, привели к выпадению 46 миллиметров осадков за 12 часов. Это превышает среднюю месячную норму для апреля в 2,5 раза и стало новым вековым рекордом по количеству осадков в Махачкале, передает РИА «Новости».

Ранее крымский Гидрометцентр сообщил, что Крым оказался под воздействием холодного фронта, который принес снегопады и падение температуры до заморозков в степных и предгорных районах до двух градусов мороза.