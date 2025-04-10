Полиция раскрыла убийство в Красноярске, совершенное 23 года назад

Tекст: Алексей Дегтярев

Тело убитого 1942 года рождения нашли в одном из дворов по улице Шумяцкого в Красноярске, по горячим следам подозреваемого не удалось установить, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Много лет спустя полицейские установили его личность, им оказался сын убитого, его задержали.

Согласно предварительным данным, в день убийства родственники устроили застолье. Между ними вспыхнул конфликт. Сын вышел из жилища, он дождался, когда отец выйдет на улицу, и напал на него в безлюдном месте.

Мужчина погиб, его тело нашли прохожие.

Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемого отправили под подписку о невыезде.

В феврале в Тульской области раскрыли дело об убийстве женщины, чьи останки были найдены в 1998 году.