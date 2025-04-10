В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Полиция раскрыла убийство в Красноярске, совершенное 23 года назад
Красноярские полицейские смогли раскрыть убийство мужчины, совершенное 7 апреля 2002 года, подозреваемым оказался сын убитого, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Тело убитого 1942 года рождения нашли в одном из дворов по улице Шумяцкого в Красноярске, по горячим следам подозреваемого не удалось установить, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Много лет спустя полицейские установили его личность, им оказался сын убитого, его задержали.
Согласно предварительным данным, в день убийства родственники устроили застолье. Между ними вспыхнул конфликт. Сын вышел из жилища, он дождался, когда отец выйдет на улицу, и напал на него в безлюдном месте.
Мужчина погиб, его тело нашли прохожие.
Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемого отправили под подписку о невыезде.
В феврале в Тульской области раскрыли дело об убийстве женщины, чьи останки были найдены в 1998 году.