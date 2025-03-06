Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Захарова анонсировала встречу Лаврова с генсеком ОБСЕ в Москве
Захарова: Лавров встретится с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу 11 марта в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве 11 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заявила, что встреча будет посвящена обсуждению текущих вопросов, относящихся к мандату и компетенции генерального секретаря, а также общему положению дел в ОБСЕ, передает РИА «Новости».
По ее словам, в настоящее время ОБСЕ находится в глубоком экзистенциальном и институциональном кризисе, что мешает ей играть значимую роль в обеспечении безопасности в регионе. Захарова подчеркнула, что ситуация не изменится, пока западные страны продолжают использовать венскую площадку в своих интересах, нарушая принципы организации.
Она отметила, что Россия всегда открыта для взаимоуважительной работы и не отказывалась от сотрудничества. Визит Синирлиоглу в Москву станет значительным шагом для обсуждения возможностей выхода из текущего кризиса и улучшения роли ОБСЕ в международных отношениях.
Ранее Лавров заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о переговорах с Украиной по поводу места и даты возможных мирных переговоров, выразив уверенность в достижении мира.