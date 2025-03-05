В Хабаровском крае поймали девятого «конфликтного» тигра в 2025 году

Истощенного амурского тигра отловили в окрестностях села Святогорье в Хабаровском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Истощенного амурского тигра отловили в Хабаровском крае, сообщает РИА «Новости». 4 марта в окрестностях села Святогорье района имени Лазо специалисты службы по охране животного мира поймали молодого тигра с визуальными повреждениями. Животное доставили в Хабаровск для осмотра ветеринарами и принятия решения о его судьбе.

Этот тигр стал девятым «конфликтным» хищником, отловленным в регионе за 2025 год. В январе и феврале текущего года было поймано восемь тигров в различных районах края. Первую тигрицу поймали в поселке Корфовский, у второй обнаружили травму передней лапы, третья была отловлена без повреждений. Четвертого тигра поймали в районе имени Лазо, пятую «конфликтную» тигрицу у села Садовое.

С начала года также отловили молодую самку, взрослого самца с травмами лап и обломанными клыками, а также истощенного тигренка. Все эти случаи фиксировались в разных районах Хабаровского края, где численность тигров в последние годы значительно выросла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье установили ловушки для поимки амурского тигра, который напал на рыбака. В Хабаровском крае мужчина погиб при нападении тигра. Численность амурских тигров в России возросла до 750 особей.