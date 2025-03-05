Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
В Хабаровском крае поймали девятого «конфликтного» тигра в 2025 году
Истощенного амурского тигра отловили в окрестностях села Святогорье в Хабаровском крае
Молодого самца амурского тигра с признаками истощения отловили в Хабаровском крае, это уже девятый «конфликтный» хищник с начала 2025 года.
Истощенного амурского тигра отловили в Хабаровском крае, сообщает РИА «Новости». 4 марта в окрестностях села Святогорье района имени Лазо специалисты службы по охране животного мира поймали молодого тигра с визуальными повреждениями. Животное доставили в Хабаровск для осмотра ветеринарами и принятия решения о его судьбе.
Этот тигр стал девятым «конфликтным» хищником, отловленным в регионе за 2025 год. В январе и феврале текущего года было поймано восемь тигров в различных районах края. Первую тигрицу поймали в поселке Корфовский, у второй обнаружили травму передней лапы, третья была отловлена без повреждений. Четвертого тигра поймали в районе имени Лазо, пятую «конфликтную» тигрицу у села Садовое.
С начала года также отловили молодую самку, взрослого самца с травмами лап и обломанными клыками, а также истощенного тигренка. Все эти случаи фиксировались в разных районах Хабаровского края, где численность тигров в последние годы значительно выросла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье установили ловушки для поимки амурского тигра, который напал на рыбака. В Хабаровском крае мужчина погиб при нападении тигра. Численность амурских тигров в России возросла до 750 особей.