Минприроды: Численность амурских тигров в России возросла до 750 особей

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении на сайте Минприроды отмечается, что также расширился ареал хищника: если в 2010 году зверь обитал на территории только двух регионов – Приморского края и Хабаровского края, то сейчас он также встречается в Амурской области и в Еврейской автономной области.

Вид тигр включает в себя девять подвидов, из которых к началу XXI века сохранились лишь шесть: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, южно-китайский (сохранился лишь в неволе) и суматранский. Исчезли с лица Земли туранский, балийский и яванский тигры. Единственным подвидом тигра, проживающим в России, является амурский, говорится в сообщении ведомства.

Минприроды напоминает, что первая «Стратегия сохранения амурского тигра в России» была утверждена 24 июня 1996 года.

В России в ареале амурского тигра функционирует 16 особо охраняемых природных территорий: заповедники «Кедровая падь», «Уссурийский», Лазовский, «Бастак», национальные парки «Зов тигра», «Земля леопарда», «Удэгейская легенда», «Анюйский» и другие. На заповедных территориях ведется активная работа по сохранению и изучению амурского тигра.

Тигр находится под международной охраной, внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, Приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. С 1947 года действует полный запрет охоты на тигров. В 1955 году был запрещен, а затем строго ограничен отлов тигрят.

В феврале прошлого года в России начали учет амурских тигров.