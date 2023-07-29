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Численность амурских тигров в России возросла до 750 особей
Минприроды: Численность амурских тигров в России возросла до 750 особей
По итогам 2022 года численность амурских тигров в России благодаря активной природоохранной работе возросла до 750 особей, тогда как в середине XX века их насчитывалось не более 50 особей, сообщили в пресс-службе Минприроды по случаю отмечаемого в России 29 июля Международного дня тигра.
В сообщении на сайте Минприроды отмечается, что также расширился ареал хищника: если в 2010 году зверь обитал на территории только двух регионов – Приморского края и Хабаровского края, то сейчас он также встречается в Амурской области и в Еврейской автономной области.
Вид тигр включает в себя девять подвидов, из которых к началу XXI века сохранились лишь шесть: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, южно-китайский (сохранился лишь в неволе) и суматранский. Исчезли с лица Земли туранский, балийский и яванский тигры. Единственным подвидом тигра, проживающим в России, является амурский, говорится в сообщении ведомства.
Минприроды напоминает, что первая «Стратегия сохранения амурского тигра в России» была утверждена 24 июня 1996 года.
В России в ареале амурского тигра функционирует 16 особо охраняемых природных территорий: заповедники «Кедровая падь», «Уссурийский», Лазовский, «Бастак», национальные парки «Зов тигра», «Земля леопарда», «Удэгейская легенда», «Анюйский» и другие. На заповедных территориях ведется активная работа по сохранению и изучению амурского тигра.
Тигр находится под международной охраной, внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, Приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. С 1947 года действует полный запрет охоты на тигров. В 1955 году был запрещен, а затем строго ограничен отлов тигрят.
В феврале прошлого года в России начали учет амурских тигров.