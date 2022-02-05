|
|
В России начался учет амурских тигров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Охотники, сотрудники особо охраняемых территорий и охотнадзора на Дальнем Востоке 5 февраля начали учет амурских тигров в России.
Специалисты будут собирать и анализировать следы лап больших кошек, их шерсть и снимки уникальных полос на шкуре, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр «Амурский тигр».
«На реке снега меньше, чем в лесу, и здесь тиграм ходить комфортно. Здесь хорошая видимость, и при необходимости тигр может спрятаться под берегом. Видно, что этот хищник не один: следы идут также в и противоположную строну», – рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев о нюансах поиска тигров.
В субботу утром на маршруты вышли сотни учетчиков. На сложные участки тайги учетчики добираются на внедорожниках, а в особо удаленные уголки – на снегоходах и КАМАЗах.
Амурский тигр является одним из самых редких хищников на планете, он занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в России превышает 600 особей.
Учет по методике проводится раз в 10 лет. В этот раз решено провести его раньше в связи Международным тигриным саммитом 2022 года, чтобы Россия смогла на нем представить свежие данные о численности вида.
Отмечается, что 20% ареала тигра покрыты сетью автоматических фотокамер. Программа анализирует снимки и различает тигров по уникальному узору полос. Около 10-15% тигров в ареале учтут как «НО» – неопределенные, рассказал Арамилев.
«В итоге погрешность учета по следам будет достаточно небольшая. Можно ошибиться на 30-50 особей. И если для науки важно, 630 или 635 особей живут в ареале, то для структур, которые занимаются охраной тигра, такая погрешность некритична. Меры охраны для 650 и для 680 тигров одинаковые», – пояснил собеседник.
Первые результаты эксперты получат в конце марта. Окончательные цифры будут представлены в сентябре 2022 года на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке.
По результатам учета 2014-2015 годов в России обитало 523-540 тигров. По результатам учета 2004-2005 годов – 423-502 особи.
Россия обеспечила дизельным топливом замерзающих жителей США
|
|
Северо-восточные Соединенные Штаты охватили небывалые холода, там не хватает топлива, а другие традиционные поставщики – Европа и Канада, – испытывают свои трудности, в результате чего дизельное топливо для жителей данного региона закупают в России, сообщают СМИ.
По информации поставщика данных о нефти Vortexa, в феврале около 1,55 млн баррелей (211 тыс. тонн) дизельного топлива направляются из России в США, что является рекордом за последние три года, на данный момент это составляет 22% импорта «солярки», пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что растущая доля российского импорта – это еще одна иллюстрация критической роли России в снабжении мира нефтью. Геополитическая напряженность заставляет рынки нервничать, так как США заявили, что ответят санкциями, если Россия вторгнется на Украину.
Восточное побережье США особенно зависит от импортного дизельного топлива, поскольку мощности по переработке нефти сократились из-за низкой рентабельности. Запасы дизельного топлива упали до самого низкого уровня для этого времени года с 2014 года.
Кроме того, северо-восточные штаты в большей степени полагается на дизельные генераторы для производства электроэнергии, так как цены на природный газ рекордно выросли.
Другие основные поставщики дизельного топлива в США сталкиваются со своими проблемами: Европа борется с нехваткой энергии и перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, а Канада закрыла нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье в начале пандемии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США, с одной стороны, вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а с другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов: если ранее они возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, то теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу.
Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине
Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой.
В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград».
Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом».
При этом самолет сел успешно.
«Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня.
Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине.
Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады.
«У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу.
Позже Губерниев объяснил причину конфликта.
«Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор.
Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке.
В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю
Необходимо вернуть юлианский календарь в общегражданское употребление, считает первый зампред синодального отдела РПЦ по связям с обществом и СМИ Александр Щипков.
«Перед нами стоит задача возвращения юлианского календаря в общегражданское употребление, возврата к положению до 1917 года. Мы стремимся к национальному единству, в том числе к единству верующих и неверующих. И у тех и у других – общая история, одна традиция и одна страна. Российскому государству и обществу пора возвращаться к родному календарю», – цитирует Щипкова «БизнесOnline».
Он добавил, что Россия живет в прежней «советской матрице», но она имеет право на «восстановление целостности» календаря.
«Мы имеем такое же историческое право, как и на возвращение исконных названий улиц и городов. Право на вероисповедание должно быть полным, и оно, безусловно, включает в себя вопрос о календаре», – заявил представитель РПЦ.
В 2017 году ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы проект закона о переходе России на юлианский календарь – «системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным». Авторы отмечают, что юлианский календарь исторически использовался в России вплоть до «захвата власти большевиками в 1917 году».
В 2020 году Госдума не поддержала законопроект ЛДПР о переходе России с григорианского на юлианский календарь.
Собчак: Ни один президент России не вернет Украине Крым
|
|
Ни один президент России не вернет Украине Крым, поскольку это станет политическим самоубийством, заявила телеведущая Ксения Собчак в ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Точно так же, по ее мнению, и ни один украинский президент не откажется от прав на Крым.
«И это тупик», – делает вывод Собчак, пишет «Страна.ua».
Напомним, будучи кандидатом в президенты России, Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.
При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно». Однако позже в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.
Также Ксения Собчак, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, озвучила позицию по статусу Крыма, высказав мнение, что в России и на Украине должен быть проведен посвященный этому референдум.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину
|
|
Американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», – приводит текст сообщения Bloomberg РИА «Новости».
В Bloomberg заявили, что исправили ошибку, обстоятельства произошедшего расследуются.
Ранее американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В совете директоров Газпрома зятя Назарбаева решили заменить на экс-канцлера Германии
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер может сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров Газпрома, остальные кандидаты входят в действующий состав совета, следует из сообщения компании.
Новый состав совета директоров будет избран акционерами на годовом собрании 30 июня. «Акционерам, в том числе, будет предложено избрать членов совета директоров. В список кандидатов включены Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа, Герхард Шредер и Николай Шульгинов», – говорится в сообщении на сайте правовой информации.
Ранее Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Санкции против Белоруссии усложнили поставки бензина на Украину из Литвы
|
|
Введенный Белоруссией в ответ на санкции ЕС запрет на транзит грузов из Литвы привел к изменениям в маршруте поставок бензина и других нефтепродуктов из Литвы на Украину – теперь они идут не по прямому маршруту, а через Польшу.
Поставками топлива займется польский концерн Orlen. Для этого Orlen Lietuva приобрела 100% акций литовской компании Mockavos Terminalas, сообщает украинский сайт «Центр транспортных стратегий».
Приобретение Mockavos Terminalas позволяет полякам получить контроль над единственным железнодорожным перегрузочным терминалом на польско-литовской границе в Моцкаве. Он используется для погрузки произведенных на Мажейкяйском НПЗ нефтепродуктов, которые затем поступают на рынки Польши и Украины.
Ранее Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы.
Премьер Белоруссии Роман Головченко пообещал жесткие ответные меры на прекращение Литвой транзита белорусского калия. Он рассказал, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на Россию.
До этого министерство энергетики Литвы подготовило план обеспечения энергобезопасности страны: поставки газа обеспечат СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод.
Washington Post опубликовала карту «вторжения» России на Украину
|
|
Американская The Washington Post опубликовала материал, в котором собрала спекуляции о возможности «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии через Чернобыль, с севера и востока в сторону Днепра, а также с Черного моря.
В статье указано, что Россия якобы мобилизовала более 100 тыс. военнослужащих вдоль границы с Украиной. Вашингтон и его союзники готовятся к возможной «агрессии», направляя военный персонал и технику членам НАТО вблизи Украины, сообщает американское издание The Washington Post.
На севере Украины простираются примерно 100 тыс. квадратных миль водно-болотных угодий, известных как Пинские болота, говорится в публикации. Зимой эти грязные равнины замерзают, обеспечивая устойчивое покрытие для прохода тяжелых военных машин. По мнению экспертов, в феврале замерзшая земля может предоставить российским войскам возможность для проникновения на территорию Украины через болота, что было бы стратегически важным.
Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считает, что этот «маршрут» позволит технике избежать узких мест на дорогах. При этом он отметил, что на этой очень грязной местности существует риск столкнуться с проблемами в период с марта по апрель.
В статье говорится, что исторически болота были препятствием для войск. Однако, как считает Центр военно-морского анализа Программы изучения России (CNA), на этот раз грязный ландшафт, возможно, не станет решающим фактором.
«В то время как эти болота были отмечены как потенциальная опасность для западных войск, ведущих гипотетическую войну в СССР, и считались «непроходимыми, за исключением зимы», российские войска уже давно доказали, что они достаточно искусны в обращении с болотистой местностью», – говорится в материале. В статье также отмечается, что во время Второй мировой болота стали вызовом для немецких войск при операции «Барбаросса».
Как считает автор статьи, болота расположены в ключевом стратегическом месте: на белорусской границе. Поскольку земля замерзнет, это может дать российским войскам доступ к Киеву, который находится всего в 56 милях к югу, хотя этот самый прямой маршрут проходит через место ядерной катастрофы в Чернобыле.
Вместе с этим издание утверждает, что российские войска, «ищущие наиболее прямой путь в Киев», в Чернобыле могут столкнуться с еще одним препятствием – радиоактивностью, сохранившейся в земле со времен ядерной катастрофы 1986 года. В ноябре Украина направила пограничников для патрулирования этого района, поскольку напряженность в отношениях с Россией и Белоруссией усилилась.
Хотя вторжение с юга Белоруссии, по мнению автора материала, было бы самым прямым путем в столицу Украины, многие ожидают, что потенциальная российская военная «агрессия» также придет с северо-востока и востока, где «промосковские сепаратисты» контролируют украинскую территорию на Донбассе. Как считает автор материала, российские войска могли бы пройти через Харьков, второй по численности населения город Украины, что «делает его быстрой целью».
-
Автор статьи также считает, что «еще одной точкой доступа для России» может стать Керченский пролив, который разделяет Черное и Азовское моря.
Напомним, в конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко назвал свое отличие от Януковича
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между ним и экс-главой Украины Виктором Януковичем большая разница.
«Янукович и я – большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти», – сказал Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Соловьев до этого заявления сравнил действия Лукашенко во время протестов оппозиции в 2020 году с действиями Януковича в 2014 году.
«Они (оппозиция Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) подняли этот фейк, что (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД), вот как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я – автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – прим. ВЗГЛЯД). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», – сказал Лукашенко.
Он заявил о необходимости подобных действий, так как могли напасть на резиденцию. Лукашенко подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.
Также глава республики рассказал о задержанном в стране оружии, которое перебрасывали с Украины, а также один раз из России, но происхождение было все же украинское.
Ранее Лукашенко рассказал, когда собирается уйти на покой.
Московское бюро Deutsche Welle закрылось
После решения в России запретить вещание Deutsche Welle в стране московское бюро немецкой телекомпании закрылось.
По данным издания, решение о запрете вещания Deutsche Welle в России стало «большим потрясением» для сотрудников. Команда прекратила свою работу рано утром в пятницу после того, как их полномочия были отозваны. Решение российского правительства вступило в силу в девять утра по московскому времени, сообщило DW на своем сайте, передает ТАСС.
Ранее Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии.
В МИД Германии отреагировали на меры в отношении Deutsche Welle, заявив, что меры Москвы, принятые против германской госкомпании, не имеют никаких оснований, они вносят напряженность в отношения между странами.
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
Немецкий регулятор сообщил, когда возобновит сертификацию оператора «Северного потока – 2»
|
|
Процесс сертификации оператора «Северного потока – 2» будет возобновлен, когда немецкий регулятор получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.
«Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью», – передает ее слова РИА «Новости».
Между тем стало известно, что член наблюдательного совета немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG, бывший дипломат Дитер Халлер отказался от участия в совете.
«Дитер В. Халлер, член наблюдательного совета дочерней компании Gas for Europe GmbH (г. Шверин, Германия), назначенный компанией Nord Stream 2, проинформировал нас о своем решении отказаться от своего мандата. Мы с сожалением приняли его решение к сведению», – передает сообщении оператора «Северного потока – 2» ТАСС.
Напомним, Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, так как ведомство еще якобы не получило необходимых документов.
Женщина-снайпер ВСУ пригрозила убивать русских в Донбассе
|
|
Британское издание The Sun опубликовало интервью и видео с украинским «снайпером-добровольцем» Еленой Белозерской: которая на видео, предположительно, стреляет в «русских сепаратистов» в Донбассе, а в интервью обещает «убивать и дальше».
На опубликованной изданием видеозаписи запечатлен вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время, за кадром слышен женский и мужской голоса, в поле зрения снайпера появляются несколько человек, после чего снайпер совершает несколько выстрелов по целям. По утверждению издания, видео снято в Донбассе в 2017 году, а стрелявшей из винтовки является Елена Белозерская. При этом «мишени» издание называет то «русскими сепаратистами», то «русскими солдатами», передает РИА «Новости».
В интервью Белозерская заявляет, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны». «Доброволец Елена, которой приписывается убийство как минимум десять человек, заявила изданию, что не будет колебаться и будет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся», – говорится в статье.
Как сообщает издание, на момент записи видео Белозерская была «добровольцем», но позже вступила в ряды морской пехоты Украины. По другим данным, Белозерская и ее супруг являются резервистами украинской армии, сообщает издание.
-
В пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. В среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пообещали «ущерб интересам Китая» в случае конфликта в Европе
|
|
Соединенные Штаты поддерживают контакты с Китаем на высоком уровне и продолжают привлекать внимание Пекина к тому, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на интересах КНР по всему миру, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем», – приводит РИА «Новости» ответ Псаки на просьбу прокомментировать состоявшуюся в Пекине встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Представитель Белого дома добавила, что контакты с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне и включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе текущую ситуацию вокруг Украины. «Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру – и в КНР должны понимать это», – указала Псаки.
В прошлую пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай «склонить» Россию к дипломатии, так как конфликт на Украине якобы существенно отразится на мировой экономике и энергетической сфере.
Ранее посольство Китая в Москве назвало фейком и провокацией публикацию Bloomberg о якобы имевшей место «просьбе» главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр в Пекине. В Кремле также назвали фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе.
Как утверждало Bloomberg, Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg является операцией американских спецслужб.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В число кандидатов на пост генсека НАТО вошла премьер Эстонии
|
|
На место генсека НАТО Йенса Столтенберга претендуют пять кандидатов, среди них бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Эстонии Кая Каллас и бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.
Также в список попал министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет DPA.
Ранее было объявлено об уходе Столтенберга с поста генсека НАТО. Он назначен на должность главы ЦБ Норвегии, эту должность займет после того, как уйдет с поста главы Североатлантического альянса в сентябре 2022 года.
С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет.
Назначение на пост генсека альянса происходит по итогам выборов, проводимых представителями стран-участниц. Традиционно генсека выбирают от одной из европейских стран НАТО. С момента создания этой должности в 1952 году ее ни разу не занимал представитель США.