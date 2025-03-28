Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
ФСБ задержала в Сочи россиянина за героизацию террориста Басаева в Telegram
Гражданин России и Абхазии задержан за оправдание терроризма в Telegram-канале
В Сочи сотрудники ФСБ задержали мужчину, который в своем Telegram-канале героизировал террориста Шамиля Басаева, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Сочи гражданина России и Абхазии, передает ТАСС.
Задержанный, родившийся в 1988 году, обвиняется в распространении материалов террористического характера в сети Интернет. По данным ФСБ, находясь в Абхазии, он в своем Telegram-канале создавал публикации, в которых героизировал террориста Шамиля Басаева и других лидеров незаконных вооруженных формирований в Чечне с 1991 по 2006 годы.
В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что действия задержанного подпадают под статью 205.2 УК РФ, предусматривающую наказание за публичные призывы к терроризму. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Следствие ведется следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Десногорска за призывы «убивать русских» и предотвратили теракт в административном здании в Москве. Также сообщалось, что ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети.