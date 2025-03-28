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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    12 комментариев
    28 марта 2025, 11:15 • Новости дня

    ФСБ задержала в Сочи россиянина за героизацию террориста Басаева в Telegram

    Гражданин России и Абхазии задержан за оправдание терроризма в Telegram-канале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сочи сотрудники ФСБ задержали мужчину, который в своем Telegram-канале героизировал террориста Шамиля Басаева, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Сочи гражданина России и Абхазии, передает ТАСС.

    Задержанный, родившийся в 1988 году, обвиняется в распространении материалов террористического характера в сети Интернет. По данным ФСБ, находясь в Абхазии, он в своем Telegram-канале создавал публикации, в которых героизировал террориста Шамиля Басаева и других лидеров незаконных вооруженных формирований в Чечне с 1991 по 2006 годы.

    В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что действия задержанного подпадают под статью 205.2 УК РФ, предусматривающую наказание за публичные призывы к терроризму. Возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Следствие ведется следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Десногорска за призывы «убивать русских» и предотвратили теракт в административном здании в Москве. Также сообщалось, что ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети.

    27 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Возросло число погибших в затонувшем батискафе с россиянами в Египте
    Возросло число погибших в затонувшем батискафе с россиянами в Египте
    @ sindbadclub.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в затонувшем у побережья Красного моря батискафе увеличилось до шести, пишет SkyNews.

    Как сообщает NBC News со ссылкой на российское посольство в Каире, среди погибших в результате затопления туристической подлодки Sindbad у берегов Египта оказались четыре россиянина, пишет SkyNews. Подлодка затонула в 1 км от берега неподалеку от Хургады, на борту находилось 45 пассажиров, включая детей.

    Российское посольство подтвердило NBC, что большинство пассажиров были спасены и доставлены в отели и больницы Хургады, их состояние здоровья не вызывает опасений.

    Группа туристов отправилась на морскую экскурсию к коралловым рифам Хургады. В ответ на происшествие были мобилизованы служба безопасности и экстренные службы, включая 21 карету скорой помощи, передает издание Al-Masry Al-Youm.

    Подлодка Sindbad уже несколько лет осуществляла туристические поездки в этом районе. По информации египетских властей, туристы разных национальностей находились на борту.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады.

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    27 марта 2025, 18:52 • Новости дня
    Париж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
    Париж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция и Британия отправят на Украину группу для разработки будущего формата подготовки украинских военных.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа и Лондона направить совместную группу военных специалистов на Украину для проработки формата подготовки вооруженных сил этой страны. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в Париже после саммита, посвященного вопросам Украины, передает ТАСС.

    Макрон отметил, что французско-британская команда будет направлена на Украину в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что этот шаг согласован с премьер-министром Великобритании и получил мандат от глав генштабов обеих стран.

    По словам президента Франции, предстоящее сотрудничество будет осуществляться в тесной координации с украинской стороной. Основной задачей отправленной группы станет определение формата, в котором украинская армия будет функционировать в будущем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    28 марта 2025, 00:30 • Новости дня
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с моряками АПЛ «Архангельск».

    «Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой».

    Президент заявил, что украинский конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». Россия, по его словам, выступает за то, чтобы решать «вопросы мирными средствами», но «при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации». Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он, улыбнувшись.

    «Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что ЛНР «освобождена на 99% территории», также освобождено более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, российские войска «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день». Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских войск, заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, старт им дал госпереворот в 2014 году, поддержанный Западом. «И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», – заявил он. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, а западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, сказал Путин.

    «Мы вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев. И очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском», – заявил он.

    России пришлось «предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали», сказал Путин.

    Как подчеркнул президент России, Москва на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию, даже после перехода конфликта на Украине в горячую фазу в 2022 году российская сторона «предлагала решить все вопросы мирным путем».

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации. Украина даже парафировала стамбульский договор, то есть Киев тогда все устраивало, указал президент.

    Напомним, Путин также в качестве одного из вариантов предложил перевести Украину под внешнее управление ООН. Он отметил, что экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии.

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    28 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    В Белом доме прокомментировали предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявили в Белом доме, комментируя предложение ввести внешнее управление на Украине.

    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о возможности внешнего управления Украиной заявил: «Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин отметил, что введение временного управления на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов в стране. По его словам, это позволило бы привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписании соответствующих документов. Путин уточнил, что это «только один из вариантов».

    Коментарии (14)
    28 марта 2025, 09:14 • Новости дня
    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продолжают бои в центре Гуева Курской области, сталкиваясь с наиболее подготовленными частями сил специальных операций ВСУ.

    В центре Гуева Курской области продолжаются ожесточенные столкновения между российскими военными и украинскими вооруженными силами. Как сообщили в российских силовых структурах, бойцам ВС РФ противостоят высокоподготовленные части сил специальных операций (ССО) ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    27 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева, в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, сообщил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк.

    Проект соглашения пока не окончателен, но он не в пользу киевского режима, сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что в сделку входят все ископаемые, включая нефть и газ, действующие и еще не открытые месторождения по всей украинской территории.

    Эту добычу планируется вести с помощью государственных и частных компаний. У американской стороны остается «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.

    Средства из фонда выводятся сразу за границу.

    Взнос со стороны США – это уже оказанная с 2022 года помощь киевскому режиму, указал депутат.

    Соединенные Штаты по своей воле могут первыми получать прибыль, Украина же будет получать прибыль после. Действие соглашения не ограничено по времени. Изменения в него предполагается вносить только с разрешения американцев.

    Также в сделку не включены гарантии безопасности.

    Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подписание редкоземельной сделки между США и Украиной может произойти уже на следующей неделе.

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    27 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Журналист рассказал о тяжелом состоянии гонщика Шумахера
    Журналист рассказал о тяжелом состоянии гонщика Шумахера
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многократный чемпион «Формулы-1» из Германии Михаэль Шумахер не способен вербально объясняться, сообщил журналист Феликс Горнер, близкий к семье атлета.

    Горнер заявил, что ситуация со здоровьем у Шумахера «очень печальная», спортсмен полностью зависит от опекунов, передает РИА «Новости».

    В октябре 2024 года Шумахер впервые с 2013 года появился на публике. Он посетил свадьбу своей дочери Джины-Марии на Мальорке.

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    28 марта 2025, 00:49 • Новости дня
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН

    Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для организации выборов

    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Можно было бы обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Такая практика есть», – сказал Путин, указав на прецеденты внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

    Он отметил, что «в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», передает ТАСС.

    Путин считает, что это позволит «провести там демократические выборы». В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым будут возможны «переговоры о мирном договоре», сказал президент. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    Путин уточнил, что это «только один из вариантов», передает РИА «Новости».

    Путин также указал, что нелегитимность Владимира Зеленского как президента Украины ведет к тому, что и украинские «гражданские органы власти не являются законными», поскольку региональные органы власти назначаются президентом.

    Путин подчеркнул, что на Украине есть «проблема, о которой говорят, но вскользь». Как пояснил президент, «очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые «нацики», как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов».

    В условиях «фактической нелегитимности» украинской власти неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, отметил Путин. Он заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды. Усиление неонацистских формирований на Украине может привести власть к ним в руки, заявил президент России.

    Напомним, Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию. Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он.

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    27 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок

    Итальянская компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок

    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянская компания Ariston, принадлежащая концерну Indesit Company, заявила о возобновлении своей деятельности на российском рынке, заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

    Мерлони заявил, что компания довольна решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего их российской дочерней компании. передает РИА «Новости».

    «Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством», – говорится в сообщении предприятия.

    Ariston – часть итальянского концерна Indesit Company, производящего крупную бытовую технику, такую как водонагреватели и вытяжки.

    На ваш взгляд
    Ariston объявила о своем возвращении в Россию. Каких ушедших зарубежных производителей вам не хватает?









    Результаты

    Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу «дочки» итальянской компании Ariston под управление структуре «Газпрома».

    До этого Путин подписал указ о передаче 100% долей компании в апреле 2024 года.

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    27 марта 2025, 15:36 • Новости дня
    Названа первая вооруженная ракетами «Циркон» атомная подлодка

    АПЛ «Пермь» решили сделать первым штатным носителем ракеты «Циркон»

    Названа первая вооруженная ракетами «Циркон» атомная подлодка
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атомная подводная лодка «Пермь» станет первой в своем проекте, несущей гиперзвуковую ракету «Циркон», об этом говорится в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск.

    Многоцелевая атомная подводная лодка модернизированного проекта 885М «Пермь», построенная на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш», станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС со ссылкой на материалы.

    Эта подлодка конструктивно отличается от своих предшественников. «Пермь» – шестой корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет «Севмаш».

    Также в материалах сообщается, что экипаж атомного подводного крейсера «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.

    В конце января 2025 года крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Эта подлодка была заложена 19 марта 2015 года.

    Судостроительное предприятие «Севмаш» заявляло о проведении испытаний АПЛ «Архангельск» с опережением графика.

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    27 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления «гарантий безопасности» для Украины.

    Макрон заявил о планах разместить французских и британских военных в стратегически важных местах на Украине. Эти силы поддержки, по его словам, не будут миротворческими и не заменят украинские вооруженные силы на линии фронта. Размещение будет осуществлено в стратегически важных точках, которые Франция и Британия определят совместно с украинскими властями, сообщает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что эти силы не будут заменять украинских военных, а их присутствие будет носить сдерживающий характер. «Они не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения», – заявил он, добавив, что решение о размещении будет приниматься совместно с украинскими партнерами.

    Эти меры рассматриваются как часть предоставления гарантий безопасности для Украины, обсуждаемая в рамках саммита, прошедшего в Париже. Саммит «коалиции желающих» был посвящен обсуждению поддержки Украины и обеспечения ее безопасности в условиях продолжающегося конфликта в регионе.

    Ранее источники сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер решили вместо развертывания миротворцев на Украине сосредоточиться на воздушных и морских силах.

    Коментарии (23)
    27 марта 2025, 16:07 • Новости дня
    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область

    Главком ВСУ объявил о переброске резервов в Сумскую область

    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении интенсивности боевых действий в Сумской области и принятии мер по усилению резервов и пополнению боеприпасов.

    Сырский заявил о переброске резервов в Сумскую область на фоне интенсификации боевых действий в этом регионе, передает ТАСС.

    Сырский сообщил, что решение о перемещении резервов и пополнении боеприпасов было принято после его поездки в Сумскую область. Он подчеркнул, что усилия направлены на усиление оборонительных возможностей региона.

    Сырский подчеркнул, что в рамках этих мер будет произведено пополнение боеприпасов и дронов, что должно помочь в борьбе с интенсификацией боевых действий. Он также отметил важность своевременного реагирования на изменение обстановки на фронте.

    Ранее украинские власти объявили срочную эвакуацию из четырех населенных пунктов Сумской области, сообщили в военной администрации.

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    27 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Источник: Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России

    Российские военные зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России закончили зачистку окрестностей международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Суджа» в Курской области, сообщил источник в силовых структурах.

    На здание контрольно-пропускного пуска установлен флаг Российской Федерации, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в четверг сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.

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    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

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