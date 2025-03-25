Госдума разрешила назначать доверенных для банковских операций

Госдума проголосовала за поправку для назначения доверенных лиц при банковских операциях

Tекст: Вера Басилая

Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправку к закону «О банках и банковской деятельности», передает ТАСС.

Поправка позволяет гражданам назначать доверенных лиц, к которым банки будут обращаться за подтверждением денежных операций. Это изменение направлено на усиление защиты граждан, особенно пожилых, от кибермошенничества.

Согласно нововведениям, граждане смогут наделить третье лицо статусом уполномоченного для подтверждения операций со средствами на счетах. Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Боярский подчеркнул важность данного шага в борьбе с кибермошенничеством, особенно в отношении уязвимых категорий населения.

Ранее ВТБ обнаружил новую схему мошенничества, где злоумышленники используют NFC-клоны банковских карт и шпионские программы для кражи средств с помощью методов социальной инженерии.

Также специалисты ВТБ обнаружили мошенников, убеждающих россиян переводить деньги на счета для защиты от телефонных аферистов.