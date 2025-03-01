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Студенты заблокировали центр сербского города Ниш на 18 часов
В Сербии студенты протестом блокировали центр Ниша в память о погибших в Нови-Саде
В центре Ниша студенты устроили массовый протест на 18 часов, вспоминая жертв обрушения на вокзале в Нови-Саде, при этом участники акции прошли пешком из разных городов.
Протестующие студенты заблокировали центр города Ниш в Сербии, сообщает РИА «Новости». Акция, которая продлится 18 часов, началась после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек. Участники прибыли в Ниш из разных городов, включая Белград и Крагуевац, совершив многодневный пеший марш.
Национальное телевидение Сербии передает, что дорожная полиция перекрыла движение на главных улицах около центра Ниша. Граждане собираются на протест «Студентский эдикт» в честь Константина Великого, родившегося в Нише. В зоне блокировки установлены переносные туалеты и цистерны с питьевой водой, а жители города организуют приготовление пищи для участников.
Среди демонстрантов популярен лозунг «Качай!» в южносербском диалекте. Акция включает 15 минут молчания в память о жертвах в Нови-Саде, спектакль театра Ниша, выступления музыкальных коллективов и провозглашение «Нишского эдикта».
Президент Сербии Александр Вучич отметил сходство символов между сербскими студентами и протестующими в США. Он выразил надежду на стабилизацию ситуации и ожидает формирования нового состава правительства в течение 40 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сербские студенты заблокировали три моста в Нови-Саде в знак протеста после трагедии на вокзале, к акциям присоединились аграрии и байкеры; спикер сербского парламента Ана Брнабич заявила, что власти готовы удовлетворить требования студентов без изменения законодательства об образовании; президент Сербии Александар Вучич обвинял западные страны в причастности к организации цветной революции через студентов.