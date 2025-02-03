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Число отравившихся шаурмой в Прикамье возросло до 73 человек
В Прикамье число отравившихся шаурмой в кафе Shaurma-kosmos достигло 73 человек
В Пермском крае число людей, отравившихся шаурмой в кафе Shaurma-kosmos, увеличилось до 73, среди ybх 25 детей.
Число жителей города Кунгур в Пермском крае, пострадавших от отравления шаурмой, увеличилось до 73 человек, среди которых 25 детей, передает ТАСС. В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что 66 человек, в том числе 24 ребенка, были госпитализированы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как ранее сообщалось, 30 января в больницу Кунгура с признаками пищевого отравления обратились десять человек, включая детей. Все они приобрели шаурму в местном кафе Shaurma-kosmos. Специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выявили грубые нарушения санитарного законодательства в этом заведении. У заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление. Владелец кафе был задержан 31 января, а 1 февраля суд Кунгура избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта.
В конце прошлог года руководитель Роскачества Максим Протасов отмечал, что ГОСТ на шаурму будет окончательно утвержден и вступит в силу в России в 2025 году.