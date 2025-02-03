Силы ПВО уничтожили 70 украинских БПЛА над Россией

Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО

Бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб при возвращении с задания

Tекст: Дарья Григоренко

Кожемяко сообщил о трагедии в своем Telegram-канале, выразив соболезнования: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов».

Губернатор в своем видеообращении назвал Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивым, волевым командиром, организатором». «Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», – добавил он.

Ефремов, опытный кадровый военный, участвовал в спецоперации на Украине с самого начала. В марте 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. Командир был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья, передает ТАСС.

Как пишут «Аргументы и факты», Ефремов и другие бойцы на момент гибели возвращались с боевого задания. Боевая машина, в которой находился Ефремов, подорвалась на мине. Своим поведением он всегда вдохновлял бойцов и подчеркивал: «Я всегда иду первым, чтобы бойцы знали – командир же не дурак, не пойдет туда, где опасно. Хотя это, конечно, не так».

Ефремов окончил Рязанское училище ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ, после увольнения в запас занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, заместителем председателя всероссийского ДОСААФ.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Ильдару Суфиярову из Уфы. Суфияров командовал мотострелковым взводом в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан». В мае 2023 года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле прошлого года.