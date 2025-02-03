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Силы ПВО уничтожили 70 украинских БПЛА над Россией
ПВО России за ночь уничтожила 70 украинских БПЛА над южными регионами страны
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 70 украинских дронов над российскими регионами, из которых 27 были сбиты над Ростовской областью, 25 над Волгоградской областью, а остальные над другими областями.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Украинские дроны были сбиты в нескольких российских регионах, среди которых Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Воронежская, Белгородская и Курская области.
По данным российского военного ведомства, наиболее интенсивное нападение беспилотников произошло над территорией Ростовской области, где было уничтожено 27 аппаратов. В Волгоградской области силы ПВО сбили 25 дронов. В Астраханской области было уничтожено 7 беспилотников, в Воронежской – 5, в Белгородской – 4, и в Курской области – 2 аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО в течение ночи уничтожила пять украинских дронов в небе над Курской, Белгородской и Брянской областями, в Калужской области были найдены обломки сбитого беспилотника, а также система ПВО уничтожила беспилотник в Ростовской области.