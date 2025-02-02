ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

Tекст: Максим Попов

Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

«Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.