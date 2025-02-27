Главред Mysl Polska Энгельгард назвал соглашение с США о ресурсах унижением для Киева

Tекст: Дарья Григоренко

Главный редактор издания Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что подписанное Украиной с США соглашение о передаче почти всех природных ресурсов является унижением для страны. Энгельгард отметил, что Украина уже потеряла значительную часть своей территории и теперь вынуждена пойти на этот шаг, передает РИА «Новости».

По мнению Энгельгарда, Киев совершил серьезную ошибку, отказавшись от мирного договора, заключенного в Турции в 2022 году. Этот договор гарантировал бы Украине статус нейтрального государства. Вместо этого, украинские чиновники поверили обещаниям Запада и согласились превратиться в милитаризованный буфер между двумя враждующими блоками. Энгельгард сравнил это с историей Польши в XVIII и XIX веках, когда страна была разделена и страдала от репрессий.

Он подчеркнул, что действия политического руководства Украины только усугубили ситуацию, подталкивая страну к краю пропасти. Энгельгард заключил, что пример Украины подтверждает старую истину о том, что история никого ничему не учит.

Накануне правительство Украины утвердило решение о подписании договора с США о разработке полезных ископаемых, что позволит создать инвестиционный фонд восстановления.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать. СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам.