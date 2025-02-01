Мурашко сообщил о новом методе лечения рака

Мурашко сообщил о внедрении трансплантации органов для лечения рака

Tекст: Вера Басилая

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российские онкологи начали применять новый метод лечения рака – трансплантацию органов. Выступая на церемонии вручения премии «Будем жить», Мурашко отметил, что этот подход только начинает распространяться и уже внедрен в одном из федеральных центров Минздрава, передает РИА Новости.

«Новый метод дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, в том числе с поражением печени», – подчеркнул он.

Министр также сообщил, что планируется увеличение таких хирургических вмешательств к 2025 году. В дополнение к этому в стране расширяются возможности создания и применения российских биомедицинских клеточных продуктов и иммунобиологических препаратов. По словам Мурашко, продолжаются клинические исследования новых препаратов и разработка новых платформ для лечения. Ожидается, что первые результаты этих исследований будут получены в этом году.

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