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Мурашко сообщил о новом методе лечения рака
Мурашко сообщил о внедрении трансплантации органов для лечения рака
Российские онкологи начали применять трансплантацию органов при лечении рака, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на церемонии вручения премии «Будем жить».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российские онкологи начали применять новый метод лечения рака – трансплантацию органов. Выступая на церемонии вручения премии «Будем жить», Мурашко отметил, что этот подход только начинает распространяться и уже внедрен в одном из федеральных центров Минздрава, передает РИА Новости.
«Новый метод дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, в том числе с поражением печени», – подчеркнул он.
Министр также сообщил, что планируется увеличение таких хирургических вмешательств к 2025 году. В дополнение к этому в стране расширяются возможности создания и применения российских биомедицинских клеточных продуктов и иммунобиологических препаратов. По словам Мурашко, продолжаются клинические исследования новых препаратов и разработка новых платформ для лечения. Ожидается, что первые результаты этих исследований будут получены в этом году.
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