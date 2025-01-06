Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.3 комментария
В РАН не исключили эскалацию конфликта вокруг Украины в 2025 году
РАН допустила стремительную эскалацию конфликта на Украине во второй половине 2025 года
Во второй половине 2025 года возможен сценарий стремительной эскалации конфликта вокруг Украины, который может привести к международному военно-политическому кризису и потребовать поиска новых решений по безопасности в Европе, следует из доклада Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
В документе указывается на возможность формирования масштабного международного военно-политического кризиса, который может привести к поиску взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или Евразии, возможно, без участия Украины, передает РИА «Новости».
В докладе подчеркивается, что достижение прочного урегулирования между Россией и Украиной может быть основано на более широком соглашении о контурах европейской безопасности.
При этом масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению конфликта. Однако процесс нормализации, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода, то есть 2025 года, и не будет стремительным.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев может организовать провокацию против России в январе для улучшения переговорных позиций и получения дополнительной помощи накануне инаугурации Дональда Трампа.
При этом, по словам депутата Рады Марьяны Безуглой, генералам ВСУ необходимо показывать руководству Украины «вперед-вперед» и паразитировать на эйфории населения из-за атак в Курской области, чтобы удержаться на своих должностях, что может привести к утрате Украиной Харькова, Днепропетровска и других городов.