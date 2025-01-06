РАН допустила стремительную эскалацию конфликта на Украине во второй половине 2025 года

Tекст: Елизавета Шишкова

В документе указывается на возможность формирования масштабного международного военно-политического кризиса, который может привести к поиску взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или Евразии, возможно, без участия Украины, передает РИА «Новости».

В докладе подчеркивается, что достижение прочного урегулирования между Россией и Украиной может быть основано на более широком соглашении о контурах европейской безопасности.

При этом масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению конфликта. Однако процесс нормализации, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода, то есть 2025 года, и не будет стремительным.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев может организовать провокацию против России в январе для улучшения переговорных позиций и получения дополнительной помощи накануне инаугурации Дональда Трампа.

При этом, по словам депутата Рады Марьяны Безуглой, генералам ВСУ необходимо показывать руководству Украины «вперед-вперед» и паразитировать на эйфории населения из-за атак в Курской области, чтобы удержаться на своих должностях, что может привести к утрате Украиной Харькова, Днепропетровска и других городов.