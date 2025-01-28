Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада
ФАС оштрафовала Совкомбанк на 500 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу вклада
ФАС наложила штраф на Совкомбанк за распространение рекламы вклада с некорректным указанием процентной ставки, что нарушает права потребителей.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, пишет ТАСС. Видеоролик с рекламой вклада транслировался на динамической рекламной конструкции в Москве, привлекая внимание потребителей процентной ставкой до 21% годовых. Однако условия финансовой услуги, которые влияющие на размер и доходность вклада, показывались мелким шрифтом и в течение короткого времени.
В ФАС отметили, что потребители не могли получить все необходимые сведения для осознанного выбора. В результате антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и предписала Совкомбанку прекратить нарушение. «За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф», – указали в ФАС.
По данным ведомства, согласно ч. 1 ст.14.3 КоАП РФ, такой административный штраф для юридических лиц может составлять от 100 до 500 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы вклада, которая может вводить в заблуждение клиентов, а ранее ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу банковских услуг, и также ФАС заподозрила Альфа-банк в нарушении законодательства о рекламе из-за отсутствия существенной информации в рекламных материалах.