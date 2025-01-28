Совкомбанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу вклада

ФАС оштрафовала Совкомбанк на 500 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу вклада

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк за ненадлежащую рекламу вклада, пишет ТАСС. Видеоролик с рекламой вклада транслировался на динамической рекламной конструкции в Москве, привлекая внимание потребителей процентной ставкой до 21% годовых. Однако условия финансовой услуги, которые влияющие на размер и доходность вклада, показывались мелким шрифтом и в течение короткого времени.

В ФАС отметили, что потребители не могли получить все необходимые сведения для осознанного выбора. В результате антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и предписала Совкомбанку прекратить нарушение. «За размещение ненадлежащей рекламы вклада ведомство назначило банку штраф», – указали в ФАС.

По данным ведомства, согласно ч. 1 ст.14.3 КоАП РФ, такой административный штраф для юридических лиц может составлять от 100 до 500 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы вклада, которая может вводить в заблуждение клиентов, а ранее ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу банковских услуг, и также ФАС заподозрила Альфа-банк в нарушении законодательства о рекламе из-за отсутствия существенной информации в рекламных материалах.