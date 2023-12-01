ФАС заподозрила Альфа-банк в нарушении законодательства из-за рекламы кредитки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении ведомства, в рекламе Альфа-банк поместил «всю существенную информацию» в поясняющих сносках мелким шрифтом, причем эти сноски показывали очень короткое время. И, наоборот, крупным шрифтом в ролике указали информация о годовом беспроцентном использовании карты и 100-процентного кэшбэка за первую покупку, пишет «Коммерсант».

ФАС установила: поскольку существенная информация была указана мелким шрифтом, потребитель не мог получить всю необходимую для осознанного выбора. В ведомстве сообщили, что, если существенные условия предоставления финансовой услуги формально присутствуют в рекламе, но не могут быть восприняты потребителем – они не доведены до него надлежащим образом. Таким образом, ФАС сочла, что такая реклама может ввести потребителя в заблуждение

Кроме того, в другой рекламе было сказано, что «Альфа-банк – лучший мобильный банк», а далее была сноска: «По версии Markswebb». Однако сноска тоже была указана мелким шрифтом, а демонстрировали ее непродолжительное время. В итоге такую оценку нельзя назвать объективной. В связи с этим ФАС проверит рекламные ролики Альфа-банка на нарушение законодательства о рекламе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Почта банк» на 500 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства.