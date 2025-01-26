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Житель Твери признан виновным в фиктивной регистрации террористов Крокуса
Ашуров признан виновным в 14 фиктивных регистрациях братьев Исломовых из дела о теракте
Салохиддин Ашуров из Твери признан виновным в фиктивной регистрации братьев Исломовых, связанных с терактом в «Крокус сити холле», по четырнадцати эпизодам, как следует из постановления суда.
Салохиддин Ашуров, житель Твери, признан виновным по четырнадцати эпизодам фиктивной регистрации граждан, сообщает РИА «Новости». Он незаконно зарегистрировал на своей жилплощади братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле».
В апреле прошлого года Московский районный суд Твери заключил Ашурова под стражу по обвинению в фиктивной регистрации граждан РФ. Летом дело в отношении Ашурова было передано в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье.
Суд установил, что Ашуров совершил четырнадцать эпизодов фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания. Братья Исломовы, граждане РФ, проживали в Твери, работая в такси. Исроил Исломов, их отец, имел вид на жительство в России.
Диловар Исломов владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Машина была продана в феврале, но полис ОСАГО не переоформили. Никто из Исломовых вины своей не признает.
Сначала им вменялись обвинения в совершении теракта, но в сентябре их обвинили в пособничестве в теракте. Теракт произошел 22 марта прошлого года в «Крокус сити холле» в Красногорске, где нападавшие открыли огонь и подожгли зрительный зал, убив 145 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по уголовному делу о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» проходят 27 человек в качестве обвиняемых.
Генеральная прокуратура Стамбула запросила до 15 лет тюрьмы для пяти иностранцев, обвиняемых в связях с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».
Участники террористической группировки «Вилаят Хорасан» обжаловали решение суда о продлении им ареста, которое было продлено до 1 марта следующего года.