Житель Твери признан виновным в фиктивной регистрации террористов Крокуса

Ашуров признан виновным в 14 фиктивных регистрациях братьев Исломовых из дела о теракте

Tекст: Денис Тельманов

Салохиддин Ашуров, житель Твери, признан виновным по четырнадцати эпизодам фиктивной регистрации граждан, сообщает РИА «Новости». Он незаконно зарегистрировал на своей жилплощади братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле».



В апреле прошлого года Московский районный суд Твери заключил Ашурова под стражу по обвинению в фиктивной регистрации граждан РФ. Летом дело в отношении Ашурова было передано в межрайонный суд, который направил его для рассмотрения мировому судье.

Суд установил, что Ашуров совершил четырнадцать эпизодов фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания. Братья Исломовы, граждане РФ, проживали в Твери, работая в такси. Исроил Исломов, их отец, имел вид на жительство в России.

Диловар Исломов владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления. Машина была продана в феврале, но полис ОСАГО не переоформили. Никто из Исломовых вины своей не признает.

Сначала им вменялись обвинения в совершении теракта, но в сентябре их обвинили в пособничестве в теракте. Теракт произошел 22 марта прошлого года в «Крокус сити холле» в Красногорске, где нападавшие открыли огонь и подожгли зрительный зал, убив 145 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по уголовному делу о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» проходят 27 человек в качестве обвиняемых.

Генеральная прокуратура Стамбула запросила до 15 лет тюрьмы для пяти иностранцев, обвиняемых в связях с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле».

Участники террористической группировки «Вилаят Хорасан» обжаловали решение суда о продлении им ареста, которое было продлено до 1 марта следующего года.

