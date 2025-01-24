Зверев вышел в финал Australian Open после отказа Джоковича

Tекст: Мария Иванова

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с полуфинального матча против представителя Германии Александра Зверева на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, сообщает ТАСС. Джокович прекратил игру после поражения в первом сете с результатом 6:7 (5:7).

В финале Зверев встретится с победителем матча между Янником Синнером и Беном Шелтоном.

Ранее Джокович испытывал проблемы с левым бедром и был вынужден пропустить две тренировки перед полуфиналом.

Джокович занимает седьмую строчку в мировом рейтинге и является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема среди мужчин. Его карьера включает 99 побед на турнирах ATP и победу на Олимпийских играх 2024 года.

Зверев, второй в рейтинге ATP, на счету которого 23 титула, ранее доходил до финала на турнирах Большого шлема. В 2021 году он стал победителем Олимпийских игр в одиночном разряде.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады за замену снявшегося с турнира Энди Маррея на парника Мэттью Эбдена в одиночном разряде.

Между тем в прошлом году испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщив, что его последним турниром станет Кубок Дэвиса 2024 года.