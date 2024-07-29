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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

    63 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    31 комментарий
    29 июля 2024, 07:47 • Новости дня

    Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    AP News: Джокович раскритиковал регламент Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады из-за того, что снявшегося с урнира Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, сообщили СМИ.

    Эбден до матча с Джоковичем в последний раз выступал в одиночном разряде два года назад. Как приводит слова Джоковича AP News, он не понимает этих правил, поскольку что они нелогичны, пишет «Чемпионат».

    «Честно говоря, не думаю, что это (создает) хороший имидж для (теннисного) спорта. В одиночном разряде было много запасных игроков, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Я этого не понимаю», – сказал Джокович.

    Ранее тренировочный заплыв на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в Сене.

    27 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    Пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Многие известные личности и общественные деятели осудили эту постановку как проявление неуважения к религии и культурным ценностям, передает «Российская газета».

    Футболист НФЛ Харрисон Баткер, ссылаясь на Священное Писание, назвал произошедшее кощунством.

    Обозреватель Guardian назвал церемонию «токсичным зрелищем».

    Ведущий американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел назвал безумием открытие мероприятия, где Иисуса и учеников на Тайной вечере заменили мужчинами в женских одеждах.

    «Что, черт возьми, происходит на Олимпиаде? Неудивительно, что никто больше не смотрит ее?» – отметил известный американский блоггер Ник Сортор.

    «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – заявил Маск.

    Президент юридической компании Judicial Watch Том Фиттон заметил, что транснациональные левые презирают западную цивилизацию.

    Практикующая католичка Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен, заметила, что христиане всего мира чувствуют себя оскорбленными. «Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации», – заверила она.

    Напомним, во время шоу группа из 18 человек позировала за длинным столом на фоне реки Сены и Эйфелевой башни. В центре была полная женщина в татуировках с большим серебряным головным убором, который напоминал нимб, показанный на картинах с изображением Иисуса. Она улыбалась и делала руками форму сердца, пока другие смотрели в камеру, некоторые медленно танцевали.

    Позднее на стол опустили огромный поднос, на котором лежал свернувшийся внутри полураздетый мужчина, с ног до головы выкрашенный в синий цвет.

    Организаторы Олимпиады пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Однако, учитывая масштаб общественного резонанса, можно предположить, что этот скандал окажет серьезное влияние на имидж игр и вызовет новые дискуссии о границах допустимого в искусстве и культуре.

    Коментарии (65)
    27 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже прошла «очень красочно и оригинально», с учетом исторических и национальных особенностей города и страны, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

    По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».

    «То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.

    Ранее российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал отличной церемонию открытия ОИ в Париже.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 11 причин провала мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    Коментарии (99)
    27 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Политологи и блогеры отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия. Она отметила среди неудач организаторов ОИ: недопуск на церемонию французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах, транспортный коллапс, крысы, наводнившие улицы города, ЛГБТ-глумление (движение запрещено в России) над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.

    «Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», – отметила Захарова.

     «Кажется в Олимпиаду добавили соревнования по поеданию еды. Вот и первая атлетка», – пошутил шоумен и юморист Андрей Бочаров, опубликовав фото с открытия.

    «Как деградировали Игры за десять лет»: В Twitter сравнивают Сочи-2014 и Париж-2024 и немного удивились контрасту»,  – следует из комментария журналиста Дмитрия Смирнова в Telegram-канале.

    Политолог Владимир Сергиенко в своем Telegram-канале назвал церемонию открытия ОИ «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Евровиденье – ведь тоже самое!  А всадники апокалипсиса? Глобалисты транслируют свой «сад». И уж в любом случае это безвкусица. «И взглянул я, и вот конь бледный, и имя сидевшего на нем Смерть, и геенна следовала за ним. И дана была им власть над четвертой частью земли, чтобы убивать мечом и голодом, и со смертью, и со зверями земными», – процитировал он Библию.

    «Всадник Апокалипсиса на Олимпиаде в Париже. Сплошное мракобесие», – согласен с Сергиенко блогер Сергей Карнаухов.

    Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

    Коментарии (26)
    27 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

    По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».

    Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

    При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».

    Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.

    Коментарии (26)
    27 июля 2024, 10:32 • Новости дня
    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
    @ Huang Zongzhi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

    «Церемония была отличной, Куличенко на Кипре выступила замечательно… Это действительно интересно… Да, это Олимпиада!!!», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

    Коментарии (53)
    27 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады

    Спикер МИД Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады в Париже

    Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады
    @ Christophe Petit-Tesson/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия.

    В своем Telegram-канале она указала, что на провал мероприятия указывает ряд пунктов, первым из которых значится информация о том, что до Олимпиады не допустят даже некоторых французских атлетов из-за традиционной одежды.

    Вторым пунктом указан транспортный коллапс в Париже. При этом в неком «саботаже» обвинили каких-то «злоумышленников».

    Захарова отметила, что в целом нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем. Оказалось, что организаторы не предусмотрели ни навесов, ни разгона туч.

    Четвертой причиной провала дипломат назвала разочарованность зрителей, которые, увидев бессмысленную расстановку зрительских мест (невозможно было ничего увидеть), уходили с мероприятия.

    Также, по ее словам, на играх в Сочи западным СМИ «не нравились собаки» – в Париже «им улыбались наводнившие улицы города крысы».

    Кроме того, центр города превратился в гетто для устремившихся на открытие Игр бездомных.

    Захарова добавила, что во время представления команд перепутали сборные КНДР и республики Кореи.

    Также дипломат рассказала, что олимпийский факел нес «рэпер-наркоман Снуп Догг под слова «Da, da, da, da It's the motherfuckin' D-O-double-G».

    Помимо прочего, на шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света.

    А также одним из «главных перфомансов» Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа, где апостолов изображали трансвеститы.

    Вершиной действа Захарова назвала логично поднятый вверх тормашками над Парижем перевернутый флаг Олимпийского движения.

    «Это не дно. Это дно Сены», – подытожила дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже после скандальной церемонии открытия Игр

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудница французского издания L'Incorrect Жюльетт Бриен приняла решение не работать на Олимпийских играх после вызвавшей международное возмущение церемонии открытия.

    Бриен заявил, что отказывается от участия в «этом фрик-шоу», как  «искренне патриотичная француженка». Она также принесла извинения «всему миру», пишет «Царьград».

    Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Коментарии (14)
    27 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    В частности, он назвал мероприятие «сатанинским ЛГБТ-проектом», передает РИА «Новости».

    Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

    Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.

    «Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – отметил Джулиано.

    Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Коментарии (16)
    27 июля 2024, 06:26 • Новости дня
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров

    Племянница Ле Пен Марешаль раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже за трансвеститов и унижение гвардии

    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    @ Francois-Xavier Marit/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже. Греческий портал pronews.gr назвал церемонию «парадом трансгендеров» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    Марешаль рассказала, что смотрела церемонию «со своими детьми». По ее словам, было сложно «оценить несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами».

    Также она заявила об «унижении республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой», и «общем уродстве костюмов и хореографии», передает РИА «Новости» со ссылкой на pronews.gr.

    Марешаль назвала церемонию «безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры».

    Обращаясь к христианам, которые почувствовали себя оскорбленными «пародией на тайную вечерю», Марешаль заверила, что «это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

    Pronews.gr пишет, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

    Коментарии (39)
    28 июля 2024, 08:56 • Новости дня
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на «Тайную вечерю» на открытии игр, поскольку ее сотрудники были шокированы увиденным, сообщили в компании.

    Как говорится в заявлении, сотрудники компании были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже, в связи с чем C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

    Коментарии (22)
    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Коментарии (2)
    27 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пловцы из Южной Кореи решили покинуть Олимпийскую деревню в Париже из-за автобусов, в которых окна были заклеены скотчем, сообщила Korea Times.

    Пловец из Южной Кореи Хван Сун Ву пожаловался, что в автобусе очень душно, как в сауне. По его словам, их команде потребовалось более полутора часов, чтобы доехать от Олимпийской деревни до бассейна, окна в автобусе были заклеены скотчем якобы из-за угрозы теракта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Korea Times.

    Издание пишет, что южнокорейские пловцы решили покинуть Олимпийскую деревню и поселились в отеле в Нантере, который находится недалеко от бассейна.

    Ранее МОК извинился перед руководством Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Коментарии (6)
    27 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Зрители освистали Макрона на открытии ОИ

    Филиппо: Макрона на открытии Олимпиады освистала «тщательно отобранная аудитория»

    Tекст: Вера Басилая

    Пришедшие на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже посетители освистали президента Франции Эммануэля Макрона, но этот эпизод вырезали из трансляции, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что даже тщательно отобранная аудитория освистала Макрона во время церемонии открытия. По словам Филиппо, французский президент опешил от такой реакции, передает радио Sputnik.

    Филиппо обратил внимание, что этот эпизод трансляции был вырезан из телеэфира, и прикрепил видео к своему посту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона».

    Коментарии (7)
    28 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удаление видео с основными моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой, заявила директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

    Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

    Коментарии (19)
    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

    Коментарии (17)
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    Центробанк спасает Россию от повышения цен

    Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. Почему ЦБ был вынужден принять такое решение, что это означает с точки зрения сдерживания роста цен – и какое влияние новая ставка окажет и на стоимость кредитов, и на банковские вклады? Подробности

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    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

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    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности

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    Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу

    Восемьдесят лет назад, 27 июля 1944 года, закончилась Режицко-Двинская наступательная операция, по итогам которой советские войска освободили восточную часть Латвии. Еще не так давно эта дата была для местных жителей праздничной. С недавнего времени тем, кто пожелает прилюдно почтить годовщину освобождения, угрожает тюрьма. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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