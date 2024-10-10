Надаль объявил о завершении карьеры в теннисе

Рафаэль Надаль завершил карьеру, сыграв последний турнир за сборную Испании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры, передает ТАСС. В своем обращении, опубликованном на платформе X, Надаль объяснил, что решение уйти связано с трудными последними годами и физическими ограничениями. «Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть», – сказал он, добавив, что считает нынешний момент наилучшим для завершения своей «длинной и успешной» карьеры.

Надаль уточнил, что его последним турниром станет Кубок Дэвиса, где он будет представлять Испанию. Он выразил благодарность своей семье, тренерам, партнерам по сборной и болельщикам за поддержку. Кубок Дэвиса, крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, проходит с 1900 года, а финальный этап 2024 года состоится в испанской Малаге с 19 по 24 ноября.

Рафаэлю Надалю 38 лет, за свою карьеру он 209 недель занимал первое место в мировом рейтинге теннисистов. На его счету 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, включая 22 титула на турнирах Большого шлема. В этом показателе он уступает только сербу Новаку Джоковичу, у которого 24 таких титула. Надаль также двукратный олимпийский чемпион и пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский теннисист Даниил Медведев заявил, что готов к победе над испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису и похвалил его соперника россиянина Даниила Медведева за игру.