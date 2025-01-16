Захарова: Россия удивлена сдержанной реакцией Дании на заявления Трампа о Гренландии

  • Новость часаКремль назвал условие поставки газа в Приднестровье
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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    Названы «черные лебеди» для мировой экономики в 2025 году
    Россияне получили возможность переводить средства по СБП в девять стран мира
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    16 января 2025, 14:50 • Новости дня

    Захарова: Россия удивлена сдержанной реакцией Дании на заявления Трампа о Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила удивление по поводу сдержанной реакции властей Дании на заявление избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Захарова подчеркнула, что Копенгаген демонстрирует весьма сдержанную реакцию на заявления нового президента США, которые, по ее словам, являются весьма значительными, передает ТАСС.

    «Примечательно, что это действительно вызывает удивление», – отметила она.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Губернатор Андрей Никитин: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», уничтожил технику НАТО на сумму более 300 млн долларов в зоне специальной военной операции, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

    В ходе ежегодного послания Никитин отметил значительные успехи в разработке и применении оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. По его словам, дрон, созданный менее чем за год, уже уничтожил натовскую технику на сумму более 300 млн долларов.

    Никитин подчеркнул, что новгородские инженеры внесли значительный вклад в этот успех. «Снова горят на полях сражений нацистские танки», – заметил он, добавив, что это оружие создано с использованием уникальных технологий.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что производство дронов будет расширено и начнется по франшизе в нескольких регионах России. В том числе будут созданы сборочные лаборатории в зоне специальной военной операции.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальными характеристиками благодаря оптоволоконной связи, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Он прошел апробацию в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область и способен выполнять разнообразные задачи.

    Ранее FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении.

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    15 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.

    Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.

    Накануне пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. Вскоре работа российского сегмента интернета была восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

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    16 января 2025, 04:02 • Новости дня
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине

    Лондон не согласился с Парижем на отправку миротворцев на Украину

    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта, пишет The Daily Telegraph.

    По информации издания, существуют сомнения в том, что Британия готова поддержать подобную инициативу, учитывая угрозы, которые могут возникнуть для военных, а также риск эскалации ситуации, передает ТАСС.

    Известно, что  Макрон активно пытается заручиться поддержкой других стран НАТО для своей инициативы по размещению миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей. Как сообщает The Daily Telegraph, этот вопрос, вероятно, обсуждался на встрече Макрона с британским премьером Киром Стармером в ходе его визита в Британию на прошлой неделе.

    Однако, как подчеркнули обозреватели, западные партнеры Киева «забегают вперед», поскольку ни конкретные сроки, ни условия возможного мирного соглашения пока не определены. Кроме того, присутствие миротворцев из стран НАТО на Украине может повысить вероятность военного конфликта с Россией и другими членами альянса, включая США, говорится в материале издания.

    До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине. Ранее стало известно, что Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

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    15 января 2025, 23:20 • Новости дня
    Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области

    На нефтебазе в Воронежской области произошло возгорание из-за падения дронов

    Tекст: Максим Попов

    На нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы для локализации и тушения пожара, сообщил глава региона в своем Telegram.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    16 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США

    Оттава составила перечень американских товаров на 105 млрд долларов для пошлин

    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США
    @ Nathan Denette/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канада разработала предварительный список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые планируется ввести пошлины в ответ на возможные действия администрации Трампа, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, это решение принято в ответ на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, передает ТАСС.

    Источники уточняют, что Оттава не намерена вводить пошлины первой и сделает это только в случае, если администрация Трампа реализует свои планы. Кроме того, список товаров, подготовленный канадскими властями, является предварительным и может быть дополнен в будущем.

    До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, а премьер-министр страны Мелани Жоли уточнила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    16 января 2025, 14:05 • Новости дня
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых

    СК: По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых

    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет сообщил о задержании и предъявлении обвинений двум участникам теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

    СК задержал двух человек, Батухана Точиева и Рамазана Падиева, в связи с убийством начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

    По данным СК, исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство на самокате, что и привело к гибели Кириллова. Организаторы теракта арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле через интернет, чтобы он смог скрыться после преступления.

    Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, обеспечили Курбонова жильем и передали ему ключи от комнаты, сообщает СК. Падиев также снял на видео обстановку внутри и снаружи хостела, а Точиев оплачивал аренду.

    После теракта Курбонов был задержан полицией на пути в убежище. Собранные доказательства позволили предъявить Точиеву и Падиеву обвинения. СК ходатайствовал о заключении их под стражу до суда.

    Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве. По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

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    15 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Скончался режиссер балета Большого театра Немоляев
    Скончался режиссер балета Большого театра Немоляев
    @ t.me/bolshoi_theatre

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист и режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

    Всеволод Немоляев, артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра России, скончался в возрасте 87 лет, передает ТАСС. В пресс-службе театра подтвердили эту информацию.

    «Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», – сказал агентству представитель театра.

    На прошлой неделе скончался народный артист Удмуртии Валерий Демин, который более 40 лет посвятил сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского.

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    15 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывания премьер-министра Дании о самостоятельности Гренландии, высказав сомнения в возможностях Копенгагена противостоять давлению США.

    Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сделанное ею во время разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором она подчеркнула, что решение о независимости Гренландии будет приниматься исключительно самой Гренландией.

    В своем Telegram-канале сенатор заявил, что Дания осознает свои ограниченные возможности в обеспечении безопасности Гренландии. «Похоже, «гордая» Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил «безопасность» Гренландии, от напора Трампа ее не спасут», – написал он.

    Пушков также отметил, что Дания не может позволить себе конфликты с США, а Евросоюз, вероятно, оставит ее одну решать проблемы с Трампом. Он добавил, что Брюссель молчит, а протесты со стороны главы МИД Франции не имеют значения. Пушков выразил уверенность, что от кого на самом деле будет зависеть независимая Гренландия, ясно – не от Дании.

    Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. До этого гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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    15 января 2025, 17:07 • Новости дня
    Reuters: Советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине

    Reuters сообщил о поддержке советников Трампа создания демилитаризованной зоны на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили предложение о создании демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными, с целью разрешения конфликта в регионе, сообщило агентство Reuters.

    Эта зона будет патрулироваться европейскими военными в рамках возможного решения конфликта на Украине. Одна из главных целей такой зоны – предоставление Украине материальных гарантий безопасности, сообщает РИА «Новости».

    По данным агентства, большинство высокопоставленных советников Трампа поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта. Это предложение включает создание демилитаризованной зоны, патрулируемой войсками европейских стран, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность.

    Кроме того, советники Трампа высказывают мнение, что возможность членства Украины в НАТО стоит исключить в обозримом будущем.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже.

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, которые предполагают отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии.

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    15 января 2025, 21:43 • Новости дня
    МВД: В феврале заработает открытый реестр нелегальных мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 5 февраля в России заработает открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране, сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой.

    Горовой, выступая на открытии в Луганске восстановленного здания управления по вопросам миграции регионального МВД, отметил, что данные в реестре будут обновляться ежедневно, передает ТАСС. Он добавил, что доступ к реестру будет открытым, и каждый желающий сможет проверить статус иностранного гражданина через интернет.

    Замминистра также сообщил, что незаконно находящимся на территории России иностранцам станут недоступны ряд услуг, таких как заключение и расторжение брака, банковские услуги, управление и регистрация транспорта, а также покупка билетов на транспорт. Это, по словам Горового, приведет к «осветлению» нахождения иностранных граждан в России.

    Горовой подчеркнул, что техническая часть проекта завершена, а в данный момент ведется работа по его наполнению. Возможность перепроверки любого иностранного гражданина будет доступна всем органам власти, и МВД надеется на эффективность этого ресурса.

    В сентябре сообщалось, что МВД решило внедрить реестр нелегальных мигрантов. Ранее опрос показал, что 80% россиян сочли слишком большим количество мигрантов в России.

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