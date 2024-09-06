Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.6 комментариев
Экс-прокурор Украины предрек отставку Сырского из-за неудач ВСУ в Курской области
Луценко: Сырского отправят в отставку из-за неудач ВСУ на поле боя после атаки на Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский обвинит во всех неудачах на поле боя главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и отправит его в отставку, заявил экс-министр внутренних дел, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
В эфире Youtube-канала экс-депутата Рады Борислава Березы Луценко заявил, что лучшие подразделения украинской армии были отправлены в Курскую область, а отвечать за Донбасс и последствия атаки будет Сырский.
«Его все равно за это и снимут», – цитирует ТАСС Луценко.
Экс-прокурор пояснил, что киевский режим ищет «крайнего», и обвинит во всех неудачах не только Сырского, но западных партнеров. По его словам, вся риторика Зеленского сводится к тому, что «во всех наших неудачах виноват Запад».
Ранее Сырский признал, что атаковав Курскую область, Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с покровского направления, но попытка провалилась.
Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области.