Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Минобороны назвало число уничтоженных самолетов ВСУ за время СВО
Минобороны: Свыше 640 самолетов ВСУ уничтожено за время спецоперации
За все время специальной военной операции российские военные уничтожили свыше 640 украинских боевых самолетов, сообщило Министерство обороны России в пятницу.
С начала проведения СВО уничтожено 642 самолета, 283 вертолета, 31 тыс. 68 дронов, 578 ЗРК, 17947 танков и других боевых бронированных машин, 1446 машин РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожено 14 тыс. 158 орудий полевой артиллерии и минометов и 25 тыс. 735 единиц специальной военной автомобильной техники.
В военном ведомстве также привели данные недельных потерь авиатехники и вооружений ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехвачены 7 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 54 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 367 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.