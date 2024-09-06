Зеленский пожаловался на недостаточное количество переданных Украине F-16 и систем ПВО

Tекст: Александра Юдина

Выступая на заседании контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн», он заявил, что уже имеющиеся в распоряжении ВСУ истребители F-16 «справляются с уничтожением российских ракет и дронов», однако их число явно недостаточно, передает ТАСС.

Также Зеленский выразил обеспокоенность темпами поставок систем противовоздушной обороны. По его словам, несмотря на принятые на предыдущих встречах решения о предоставлении Украине значительного количества таких систем, их фактическое количество, полученное Киевом, существенно меньше.

Президент Украины призвал западных партнеров ускорить поставки обещанной военной помощи.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.