Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.46 комментариев
Захарова исключила примирительный тон к спонсировавшим ВСУ спортсменам из России
Никакого примирительного тона в отношении российских спортсменов, если они спонсировали киевский режим, быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.
Захарова уточнила, что не может никакого понимания, если речь идет о деньгах, идущих на убийство российских граждан и российских военных, детей и разрушение гражданской инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Также она отреагировала на слова украинского министра молодежи и спорта Матвея Бедного о плане по недопуску россиян на Олимпиаду в 2026 году. Заявления министра «террористического правительства», отметила Захарова, подтверждает всю преступную сущность киевского режима, передает ТАСС.
«Исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события – это уничтожение международного спорта», – добавила дипломат.
Захарова заявила, что «террористическое, экстремистское украинское правительство» уничтожает все: гражданскую инфраструктуру, жизни людей, региональную европейскую безопасность, ее разрушительная сущность проявляется и в сфере спорта.
Ранее на Украине потребовали, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы.