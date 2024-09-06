Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.44 комментария
В Кремле пообещали санкции для американских СМИ
Песков: Ограничения для американских СМИ последуют в ответ на санкции США
Ограничение в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия Сегодня», они уже во многом действуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства, и государственного телеканала, передает РИА «Новости».
«Меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», – заявил Песков, добавив, что ограничения для американских СМИ уже действуют.
Напомним, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение американских санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», заявил, что Демпартия США «уже сейчас» стремится «переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию».