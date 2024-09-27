Ирина Винер назвала свою зарплату

Банки заморозили 30 тыс. счетов за день по новому закону о возврате средств

Банки России заблокировали 30 тыс. счетов в первый день действия нового закона

Tекст: Денис Тельманов

По данным, опубликованным РБК, в первый же день вступления в силу нового закона о возврате средств в рамках борьбы с кражами с банковских счетов граждан, кредитные организации в России заморозили 30 тыс. счетов.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что это связано с требованиями возвращать клиентам средства, если банк допустил перевод на мошеннический счет.



Новый закон, вступивший в силу 25 июля 2024 года, предусматривает, что банки обязаны возвращать украденные средства в случаях, когда перевод был произведен на счет, указанный в специальной базе ЦБ. База данных составляется на основе информации, передаваемой банками и другими платежными операторами, и включает информацию о подозрительных операциях.

Кроме того, банки теперь блокируют на два дня подозрительные операции, чтобы удостовериться в добровольности переводов. Ежедневно системно значимые банки «охлаждают» около 20 тыс. переводов. Некоторые клиенты не всегда понимают причины таких блокировок и обращаются в банки за разъяснениями.

Председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина рассказала о проблемах легальных клиентов, чьи данные могли быть использованы мошенниками для открытия счетов. Она предложила улучшить механизм исключения из базы данных мошеннических переводов, чтобы у клиентов была возможность подтвердить свою личность в обслуживающем банке. Уваров отметил, что это обсуждение возможно, но делать выводы о необходимости изменений в законе пока рано.

В 2023 году мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, осуществив 1,17 млн операций. Банки вернули только 8,7% украденных средств. По сравнению с 2022 годом количество мошеннических операций увеличилось на треть, однако было предотвращено хищений на сумму 5,8 трлн рублей.

Ранее ВТБ сообщил о мошенничестве через обновление банковских приложений.