Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Ирина Винер назвала свою зарплату
Винер сообщила, что ее зарплата от Минспорта составляет 168 тыс. рублей в месяц
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» раскрыла свой ежемесячный доход от Министерства спорта России.
Винер, выступая на форуме, посвященном спорту и бизнесу, поделилась деталями своего заработка. По ее словам, она получает 168 тыс. рублей в месяц от государственного ведомства за свою работу, передает РИА «Новости».
Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию, что позволит оптимизировать работу и более эффективно развивать гимнастику в России.