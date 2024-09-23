Танк ВСУ был уничтожен в Курской области ударным комплексом «Иноходец»

Tекст: Денис Тельманов

В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.



После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.