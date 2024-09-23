Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
«Союз МС-25» отстыковался от МКС
«Союз МС-25» отстыковался от МКС и начал автономный полет
Корабль «Союз МС-25» отстыковался от Международной космической станции и начал автономный полет, на его борту находятся космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт Трейси Дайсон.
Корабль «Союз МС-25» успешно отстыковался от узлового модуля «Причал» на российском сегменте МКС, что подтвердил корреспондент ТАСС из Центра управления полетами. На борту находятся российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Трейси Дайсон.
После отстыковки «Союз МС-25» перейдет в автономный полет. Ожидается, что корабль включит двигатели на торможение 25 сентября в 14:06 мск. Спускаемый аппарат приземлится юго-восточнее казахстанского города Жезказгана в 15:00 мск.
Кононенко и Чуб прибыли на МКС 15 сентября прошлого года на корабле «Союз МС-24». В течение года экипаж провел 16 коррекций орбиты и два выхода в открытый космос. Космонавты выполнили множество научных исследований и экспериментов, а также ремонтно-восстановительных работ. Олег Кононенко также исполнял функции спецкора ТАСС, передавая новости, фото- и видеоматериалы с орбиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали перед запланированной на сентябрь пересменкой пилотируемых кораблей «Союз», сообщили в Роскосмосе. Тем временем Роскосмос объявил о составе экипажей российских космических кораблей «Союз МС», которые отправятся на МКС в 2025 и 2026 годах.