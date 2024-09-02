Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», питающую Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
Собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал станции.
Отмечается, что все энергоблоки ЗАЭС в настоящее время находятся в состоянии «холодного останова». Радиационный фон на станции и в прилегающих районах остается стабильным и не превышает допустимых значений.
В предыдущий раз отключение резервной высоковольтной линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» на ЗАЭС произошло 23 августа.