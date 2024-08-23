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На Запорожской АЭС отключили высоковольтную линию электроснабжения
На Запорожской АЭС отключили высоковольтную линию электроснабжения «Ферросплавная-1»
На Запорожской атомной электростанции автоматически отключилась резервная высоковольтная линия электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», это не повлияло на безопасность станции.
Как уточняется в официальном Telegram-канале станции, срабатывание системы автоматической защиты привело к отключению линии «Ферросплавная-1», при этом собственные нужды станции продолжают обеспечиваться за счет основной линии 750 кВ «Днепровская».
Администрация станции подчеркнула, что радиационный фон в норме, а персонал находится в полной готовности к любым изменениям ситуации. Нарушений условий безопасности после отключения резервной линии не зафиксировано.
Ранее на ЗАЭС допустили использование зажигательной смеси при возможной атаке ВСУ.