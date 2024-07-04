ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин назвал сигналом для мира позицию ШОС по милитаризации космоса
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является площадкой для согласования позиций, она дает сигналы для всего остального мира, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС+».
«Это площадка для согласования позиций… Принципы, которые она [ШОС] декларирует, тоже имеют значение, когда они расходятся по всему миру. Например, мы в [Астанинской] декларации согласовали…, что все страны ШОС выступают против размещения любого оружия в космосе. Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.
Ранее Путин заявил, что ШОС в настоящее время является одной из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций.