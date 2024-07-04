Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций

Tекст: Дарья Григоренко

«Всем очевидно, что ШОС сегодня – одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

По его словам, в странах – участницах ШОС проживает почти половина населения планеты, сосредоточена почти четверть мирового ВВП, а также содержится огромный интеллектуальный потенциал.

Глава государства также отметил, что ШОС всегда исходит из важности учета мнений максимального круга партнеров, уважения каждого государства выбирать модель развития.

Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает потенциалом для достижения мира, необходимого в различных регионах мира, включая Ближний Восток, Украину, Африку и Афганистан.