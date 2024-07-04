ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин назвал ШОС одной из авторитетнейших региональных организаций
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в настоящее время является одной из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «ШОС плюс».
«Всем очевидно, что ШОС сегодня – одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».
По его словам, в странах – участницах ШОС проживает почти половина населения планеты, сосредоточена почти четверть мирового ВВП, а также содержится огромный интеллектуальный потенциал.
Глава государства также отметил, что ШОС всегда исходит из важности учета мнений максимального круга партнеров, уважения каждого государства выбирать модель развития.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию».
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает потенциалом для достижения мира, необходимого в различных регионах мира, включая Ближний Восток, Украину, Африку и Афганистан.