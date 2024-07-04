Гутерреш заявил, что ШОС обладает силой добиваться мира

Tекст: Кристина Цыцура

«ООН готова сотрудничать с ШОС в борьбе с терроризмом по всему миру. ШОС, как крупнейшая региональная организация, обладает силой и ответственностью в достижении мира», – передает ТАСС его слова.

Гутерреш подчеркнул, что глобальные проблемы требуют многостороннего подхода, и сейчас наступило время подтвердить приверженность мультилатерализму с активной ролью ООН в этой системе отношений.

Он подчеркнул, что целью многосторонних отношений должен быть мир, который является основой для устойчивого развития и защиты прав человека. Гутерреш также отметил необходимость мира на Ближнем Востоке, включая немедленное прекращение огня в Газе, на Украине на основе устава ООН и международного права, а также в других регионах, таких как Судан, Сахель, Демократическая Республика Конго, Сомали, Мьянма, Гаити и Афганистан, где требуется инклюзивное правительство.