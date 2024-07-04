ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Гутерреш заявил, что ШОС обладает силой добиваться мира
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил на встрече в формате «ШОС плюс», что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает потенциалом для достижения мира, необходимого в различных регионах мира, включая Ближний Восток, Украину, Африку и Афганистан.
«ООН готова сотрудничать с ШОС в борьбе с терроризмом по всему миру. ШОС, как крупнейшая региональная организация, обладает силой и ответственностью в достижении мира», – передает ТАСС его слова.
Гутерреш подчеркнул, что глобальные проблемы требуют многостороннего подхода, и сейчас наступило время подтвердить приверженность мультилатерализму с активной ролью ООН в этой системе отношений.
Он подчеркнул, что целью многосторонних отношений должен быть мир, который является основой для устойчивого развития и защиты прав человека. Гутерреш также отметил необходимость мира на Ближнем Востоке, включая немедленное прекращение огня в Газе, на Украине на основе устава ООН и международного права, а также в других регионах, таких как Судан, Сахель, Демократическая Республика Конго, Сомали, Мьянма, Гаити и Афганистан, где требуется инклюзивное правительство.